Danna y Belinda unen fuerzas: “Dolce Vita” ya tiene fecha y hora de estreno

La espera terminó. Después de varios meses de rumores, adelantos y controversias en redes, Danna y Belinda confirmaron que su colaboración Dolce Vita se lanzará oficialmente el jueves 27 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs (hora de México) en todas las plataformas digitales.
En julio, Belinda confirmó que también participaría en la grabación del videoclip. Tras el partido México‑Ecuador del Mundial 2026, explicó a TUDN que no asistiría al siguiente encuentro de la Selección porque tenía programada la filmación del video, añadiendo con humor: “Ya no puedo hacerme la enferma… si no me va a matar Danna”.
Tras el adelanto de Dolce Vita, Kenia Os denunció una campaña de desprestigio en su contra, mientras que Belinda informó haber recibido amenazas de muerte y decidió eliminar una publicación para proteger a sus seguidores. Danna, por su parte, hizo un llamado a detener los ataques digitales, afirmando que “hay lugar para todas” y que los fandoms deben evitar alimentar rivalidades.