Danna y Belinda unen fuerzas: “Dolce Vita” ya tiene fecha y hora de estreno

...

El tema ‘Dolce Vita’, fruto de la unión de Danna y Belinda, se estrenará el jueves 27 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs (hora de México) en todas las plataformas digitales. La canción, incluida en el EP *Wet Dreams* de Danna, llega tras meses de anticipación, adelantos y polémica en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 11:30 AM.