Desapareció sin dejar rastro: Se esfuma estatua de Eugenio Derbez y crece el misterio en Acapulco

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La escultura de bronce dedicada al actor y comediante Eugenio Derbez, ubicada en la Glorieta Eugenio Derbez de Acapúco, fue encontrada vacía a finales de julio de 2026. La desaparición, tras años de críticas y actos de vandalismo, genera incertidumbre sobre si se trata de un robo o de una decisión municipal no anunciada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:48 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 06:08 AM.