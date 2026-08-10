Detienen a hombre tras irrumpir y robar en mansión de Kim Kardashian en California

Un individuo de 27 años fue detenido el domingo por la tarde después de que, según fuentes de seguridad citadas por TMZ, forzara la entrada a la mansión de Kim Kardashian en la exclusiva zona de Hidden Hills, California. Un guardia de seguridad observó al hombre retirar objetos de la vivienda y cargarlos en un automóvil perteneciente a un miembro del equipo de la celebridad, antes de conducirlo por el vecindario.
El guardia alertó a la policía, que logró capturar al sospechoso sin que se registraran lesiones ni se encontraran armas en su poder. Las autoridades lo mantienen bajo custodia bajo sospecha de robo.
Fuentes cercanas a Kardashian confirmaron a The Daily Mail que ella y sus cuatro hijos no residen actualmente en la propiedad, la cual está en proceso de remodelación. La casa fue adquirida en 2014, junto a su entonces esposo Kanye West, por 20 millones de dólares, y posteriormente se le realizó una ampliación que habría costado otros 20 millones.
Tras su divorcio en 2021, Kardashian conservó la mansión mediante un acuerdo de compra con West. El incidente se produce en medio de la creciente exposición mediática de la empresaria, quien recientemente ha sido vista en compañía del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, con quien mantiene una relación sentimental.
El caso subraya la vulnerabilidad de residencias de alto perfil, aun cuando cuentan con sistemas de seguridad y personal de vigilancia. Las investigaciones continúan para determinar el alcance del robo y la procedencia de los objetos sustraídos.