Detienen a hombre tras irrumpir y robar en mansión de Kim Kardashian en California

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Un hombre de 27 años fue arrestado tras irrumpir en la residencia de Kim Kardashian en Hidden Hills, California. El sospechoso habría forzado una puerta, sustraído objetos y escapado en un vehículo del equipo de la celebridad. No se reportaron heridos y la propiedad se encuentra en remodelación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 10:43 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 10:51 AM.