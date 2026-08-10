Cumplió su promesa: Ernesto Laguardia sorprende con beso a Karina Torres en LCDLFM

El domingo 9 de agosto, en la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), el actor Ernesto Laguardia fue salvado por el voto del público y, tal como había prometido, cumplió con dar un beso de piquito a su compañera Karina Torres. El momento, captado por las cámaras y transmitido en vivo, provocó una explosión de gritos, aplausos y risas entre los participantes.
Tras la nominación, Galilea Montijo anunció a Laguardia como el primer salvado. Al regresar a la casa, sus compañeros lo recibieron con entusiasmo, pero Cynthia Klitbo le recordó la promesa que había hecho: "Dijiste que me ibas a dar un beso". La licenciada, que había aceptado de antemano, esperó mientras el actor, visiblemente emocionado, le plantó el beso en los labios.
El gesto se difundió rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en tendencia. Los usuarios elogiaron la puntualidad de la promesa cumplida, mientras que otros comentaron sobre la cantidad de besos que la influencer ha protagonizado en apenas dos semanas de competencia.
Ernesto Laguardia, conocido por su reserva respecto a su vida privada, está casado con la diseñadora Patricia Rodríguez desde el 19 de mayo de 2007. La pareja, que ha enfrentado críticas por su diferencia de edad de 27 años, tiene tres hijos: Bárbara, Santiago y Emiliano.
El episodio refuerza la dinámica de alianzas y promesas dentro del reality, y muestra cómo un simple gesto puede generar gran repercusión mediática en la era digital.