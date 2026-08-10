Cumplió su promesa: Ernesto Laguardia sorprende con beso a Karina Torres en LCDLFM

...

Durante la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, el actor Ernesto Laguardia cumplió una promesa y le dio un beso de piquito a la licenciada Karina Torres, gesto que se viralizó en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 08:21 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 08:45 AM.