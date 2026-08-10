¡Adiós, Ernesto! La Casa de los Famosos México revela a su segundo eliminado de la temporada

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En la gala de eliminación del 9 de agosto, la audiencia votó y decidió que Ernesto Laguardia abandonara la competencia, mientras Memo Schutz, Ximena Herrera y Masad Altamimi fueron salvados por el público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:51 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 08:29 AM.