¡Adiós, Ernesto! La Casa de los Famosos México revela a su segundo eliminado de la temporada

La Casa de los Famosos México vivió una noche decisiva el 9 de agosto, cuando la audiencia tuvo la última palabra para definir al segundo expulsado de la temporada. Tras la nominación de cuatro habitantes —Memo Schutz, Ximena Herrera, Masad Altamimi y Ernesto Laguardia—, cada uno se dirigió a la sala de nominados para solicitar el apoyo del público.
El proceso de votación, transmitido en tiempo real, mostró una estrecha competencia entre los cuatro. Sin embargo, al concluir la transmisión, los resultados revelaron que Ernesto Laguardia obtuvo la menor cantidad de votos y, por lo tanto, fue el eliminado de la casa.
Los tres restantes, Memo Schutz, Ximena Herrera y Masad Altamimi, lograron superar la votación y permanecen en la competencia, mientras que Gema Garoa, previamente nominada, ya había sido salvada en el reto semanal y no participó en la noche de eliminación.
La audiencia, al decidir el destino de los participantes, demostró una clara preferencia por los perfiles de Schutz, Herrera y Altamimi, quienes ahora continúan su lucha por el premio final. La producción de La Casa de los Famosos México anunció que la siguiente ronda de nominaciones se llevará a cabo la próxima semana, manteniendo la expectativa entre los seguidores del reality.