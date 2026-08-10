Tensión al límite: Masad y Ese Pérez protagonizan fuerte choque por religión en LCDLF

La Casa de los Famosos México 2026 vivió su segundo episodio de eliminación con una de las discusiones más intensas de la temporada. En el posicionamiento de la noche, Ese Pérez eligió a Masad como candidato a segundo eliminado y expuso los motivos que, según él, justificaban su salida del reality.
Masad no aceptó la acusación en silencio. Respondió señalando que la crítica de Ese había tocado aspectos de su convivencia y, sobre todo, de su religión. La discusión escaló cuando Masad recordó un comentario previo de Ese sobre "las bombas" y le reprochó que nunca lo había visto realizar tareas domésticas, insinuando que su fe podría impedirle hacerlo.
El intercambio alcanzó su punto álgido cuando Masad declaró: "Con mi religión y cultura nunca insulta otra vez mi religión como yo respeto tu cultura" y añadió: "Nunca te he visto lavar un baño ni nada, no sé si tu religión no te lo permita". Ese Pérez replicó con una defensa agresiva, lo que provocó que la tensión se extendiera más allá del segmento de posicionamiento.
El público de #LaCasaDeLosFamososMx y los seguidores en redes sociales no tardaron en reaccionar. Fragmentos del enfrentamiento se viralizaron en Twitter, Instagram y TikTok, generando un debate sobre quién tuvo la respuesta más acertada y si la discusión había cruzado los límites del respeto a la diversidad religiosa.
El conflicto continuó después del posicionamiento, con ambos participantes intercambiando acusaciones frente a los demás habitantes de la casa. Mientras tanto, el programa mantiene en suspenso la decisión sobre quién será el segundo eliminado, manteniendo a la audiencia expectante.
Este episodio se ha consolidado como uno de los momentos más comentados de la segunda gala, reflejando la creciente tensión entre los concursantes y la sensibilidad del público respecto a temas de fe y convivencia.