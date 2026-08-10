Tensión al límite: Masad y Ese Pérez protagonizan fuerte choque por religión en LCDLF

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Durante la segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, Ese Pérez y Masad mantuvieron un intercambio acalorado que incluyó referencias a la religión y acusaciones personales, convirtiéndose en el momento más comentado del programa y generando amplio debate en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:49 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 06:17 AM.