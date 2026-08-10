Muere a los 48 años ‘Diana la Cazadora’, querida figura de la lucha libre mexicana

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La exluchadora y presentadora de televisión, conocida como ‘Diana la Cazadora’, murió tras una larga batalla contra una infección pulmonar. Su hija confirmó el deceso y el mundo deportivo se une al luto que ya ha provocado la pérdida de varios familiares de figuras del deporte.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:48 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 06:14 AM.