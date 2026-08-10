Muere a los 48 años ‘Diana la Cazadora’, querida figura de la lucha libre mexicana

Alma Corina Gutiérrez Villarreal, mejor conocida en el ring como ‘Diana la Cazadora’, falleció a los 48 años después de una dura lucha contra una infección pulmonar. La noticia, que se difundió durante la noche del sábado 8 de agosto, fue confirmada por su hija, Dalina Gutiérrez, quien informó que su madre había estado internada en un hospital de Monterrey y había sido sometida a una intervención quirúrgica antes de sucumbir a complicaciones respiratorias.
La muerte de la luchadora se produce en medio de una serie de tragedias que han sacudido al mundo deportivo en las últimas 24 horas: el fallecimiento del padre de Lionel Messi, los padres del futbolista Kevin Rodríguez y de Tzasna, participante de ‘Survivor México’. Ante este cúmulo de pérdidas, la comunidad de la lucha libre y el espectáculo rindió tributo a la figura de Gutiérrez.
El legendario El Hijo del Santo expresó su pesar en Instagram, destacando la trayectoria de la gladiadora y enviando sus condolencias a sus seres queridos. Asimismo, la hija de la fallecida reveló que la enfermedad había durado cerca de un mes, y que la intervención quirúrgica a la que fue sometida no logró revertir el deterioro de su salud pulmonar.
Originaria de Tamaulipas, Diana la Cazadora debutó en la lucha libre en 1997 y se consolidó en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde se ganó el reconocimiento del público por su carisma y habilidades en el ring. Además de su carrera deportiva, incursionó en la televisión como reportera vial para Televisa Monterrey, cubriendo accidentes y eventos de tráfico, lo que le permitió ampliar su presencia mediática.
Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre la naturaleza exacta de la infección ni sobre la cirugía realizada. La familia ha solicitado respeto y privacidad mientras afronta el duelo.
Con su partida, el deporte mexicano pierde a una figura emblemática que dejó huella tanto en los cuadriláteros como en la pantalla chica.