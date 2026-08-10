El caso podría dar un giro: Familia de Valentín Elizalde guarda peritaje inédito sobre su asesinato

La familia del cantante regional mexicano Valentín Elizalde mantiene bajo custodia un informe pericial que, de ser presentado, podría modificar el rumbo de la investigación sobre su asesinato ocurrido en 2006. El documento, localizado recientemente por Camila Valencia, madre del intérprete, permanece en resguardo mientras las hijas del artista deciden si será entregado a las autoridades.
En la entrevista concedida al programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy, los hermanos Francisco "El Gallo" y Jesús "El Flaco" Elizalde explicaron que el peritaje es el único elemento técnico disponible y que, por temor en su momento, la familia lo guardó sin divulgarlo. "Cuando pasó todo esto, por el miedo que traía tanto mi madre como mi familia, se agarró todo y se guardó", afirmaron.
Los hermanos subrayaron que el contenido del informe solo es conocido por el entorno familiar y que la decisión de presentarlo corresponde a sus sobrinas, hijas de Valentín. "Respetamos la voluntad de nuestras sobrinas; la decisión de entregarlo a la autoridad es suya", reiteraron.
Según los Elizalde, el peritaje fue elaborado por expertos en la materia y podría aclarar las múltiples versiones que han circulado sobre el caso. "Con el tiempo aparecen dudas; el peritaje muestra lo más acertado de lo que realmente ocurrió", señalaron.
Mientras tanto, la dinastía musical sigue activa. Los hermanos anunciaron la continuidad de la gira familiar y la reciente presentación del sencillo conjunto "Síganme los buenos" en Los Ángeles, California. También mencionaron la actualización del holograma de "El Gallo de Oro" para ofrecer una imagen más fiel del cantante fallecido.
En los últimos veinte años, algunos miembros de la familia han señalado a "Tano" Elizalde como presunto implicado en la planeación del ataque, acusación que él ha negado y para la cual se sometió a un polígrafo.
El futuro del caso depende ahora de la decisión de las hijas de Valentín sobre el peritaje inédito. La familia insiste en que "esto apenas empieza" y busca cerrar el ciclo judicial de manera adecuada, mientras mantiene su actividad musical con próximas fechas en México y la posibilidad de presentaciones en Europa.