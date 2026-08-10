El caso podría dar un giro: Familia de Valentín Elizalde guarda peritaje inédito sobre su asesinato

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A casi dos décadas del homicidio del cantante, la familia mantiene bajo resguardo un informe pericial que podría reorientar la investigación. La entrega del documento a la autoridad depende de la voluntad de sus hijas, según declaraciones en Ventaneando.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 09:19 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 09:21 AM.