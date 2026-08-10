Baño explosivo: Gema Garoa enfrenta el caos en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México volvió a ser el centro de la conversación después de que la actriz Gema Garoa, conocida por sus emotivas declaraciones sobre la muerte de su padre y sus tensiones con Yanet García, se encontrara en medio de un incidente sanitario.
Tras la limpieza del baño principal, Garoa ingresó al sanitario y, al accionar la palanca, observó que el inodoro comenzó a desbordarse rápidamente. Según el propio relato de la participante, sólo había arrojado una pequeña cantidad de papel, pero el agua subió como si fuera un volcán, provocando risas y preocupación entre los demás habitantes.
El cronista deportivo Memo Schutz acudió al lugar con un destapacaños para intentar solucionar el problema, mientras los concursantes comentaban la situación. Garoa señaló que el sanitario ya presentaba fallas y negó ser la causa de la obstrucción previa.
El episodio generó bromas dentro de la casa: Aldo Rendón, en tono humorístico, manifestó que quería excluir a Garoa del grupo de WhatsApp y del cuarto por el “baño tapado”, mientras Karina Torres buscó más detalles del percance. Las cámaras 24/7 de ViX capturaron el momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando memes y comentarios entre los seguidores del reality.
Este incidente se suma a los momentos emotivos y conflictivos que Gema Garoa ha vivido en el programa, desde la pérdida de su padre hasta sus alianzas con Aldo Rendón, Ese Pérez y Karina Torres, consolidándola como una de las figuras más comentadas de la temporada.