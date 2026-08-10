Baño explosivo: Gema Garoa enfrenta el caos en La Casa de los Famosos México

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La participante Gema Garoa vivió un percance en el baño principal de La Casa de los Famosos, donde el inodoro se desbordó tras tirar una pequeña cantidad de papel, generando risas, bromas y la intervención del cronista Memo Schutz con un destapacaños.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:46 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 06:02 AM.