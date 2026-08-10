¿Bebé en camino? Tía de Ángela Aguilar aviva rumores de embarazo con misteriosa respuesta

Guadalupe Pineda, tía de Ángela Aguilar, rompió el silencio sobre el supuesto embarazo de su sobrina, pero no ofreció confirmación alguna. En una entrevista breve en el aeropuerto, la cantante de música regional mexicana respondió a los reporteros que, si bien siempre la ve “hermosa”, desconoce si Ángela está esperando un bebé y que no le corresponde comentar al respecto.
Hasta que Ángela Aguilar o su entorno cercano publiquen una declaración clara, el supuesto embarazo permanece en el terreno de la especulación. Guadalupe Pineda, al no confirmar ni desmentir, ha mantenido la postura de respetar la privacidad familiar, dejando el rumor sin veredicto.