¿Bebé en camino? Tía de Ángela Aguilar aviva rumores de embarazo con misteriosa respuesta

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Ante la ola de especulaciones sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar, la tía Guadalupe Pineda declaró que no tiene información al respecto y que solo la ve “hermosa”, sin confirmar ni desmentir los rumores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:25 PM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 03:19 PM.