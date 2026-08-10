Hailey Bieber desata polémica con atrevida foto en la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner

Hailey Bieber volvió a ser el centro de la discusión en redes sociales después de publicar en sus historias de Instagram una fotografía tomada en la fiesta de cumpleaños anticipada de Kylie Jenner, celebrada el viernes en Beverly Hills, California.
En la imagen, la modelo de 29 años aparece inclinada y lamiendo la parte baja de la espalda de una amiga cuya cara no se muestra. La mujer, vestida con jeans de tiro bajo y un top corto que deja al descubierto una prenda interior rosa con lentejuelas, sostiene una bebida sobre una superficie de mármol. La foto fue originalmente compartida por la influencer Devon Lee Carlson y luego repostada por Bieber.
La celebración, que anticipó el cumpleaños oficial de Jenner el 10 de agosto, contó con una decoración predominantemente rosa y reunió a familiares y amigos cercanos, entre ellos a sus hermanas Kim y Khloé Kardashian, y al esposo de Hailey, Justin Bieber. Ambos fueron fotografiados al salir del evento.
Además de la polémica foto, Hailey difundió otros contenidos de la noche: un video en el que aparece con una boa de plumas rosa mientras baila y prepara un cóctel, y un carrusel titulado “August so far” que incluye imágenes suyas en bikini amarillo y rutinas de ejercicio con chaleco de peso.
La reacción del público fue inmediata; usuarios de Instagram y Twitter criticaron la naturaleza sugestiva de la publicación, mientras que algunos defensores argumentaron que se trataba de una muestra de camaradería entre amigas. La polémica se suma a la serie de momentos controvertidos que ha generado la vida social de la familia Kardashian‑Jenner.
Por su parte, Kylie Jenner compartió en sus redes varias imágenes de la fiesta, mostrando su minivestido rosa ajustado, zapatos con detalles de plumas y una boa de plumas. También reveló tres pasteles de cumpleaños, entre ellos uno decorado con una figura femenina en bikini rosa y otro cubierto de piedras de colores.
El novio de Kylie, Timothée Chalamet, no apareció entre los asistentes confirmados, pese a que la relación se ha mantenido desde 2023.