Hailey Bieber desata polémica con atrevida foto en la fiesta de cumpleaños de Kylie Jenner

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La modelo y empresaria Hailey Bieber reavivó la controversia al compartir en Instagram una imagen donde lame la espalda de una amiga durante la celebración anticipada del 29.º cumpleaños de Kylie Jenner, desatando reacciones en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:48 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 06:12 AM.