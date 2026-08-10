Actor Horacio Beamonte elige ortotanasia tras diagnóstico de leucemia y pronóstico desahuciado

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El actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, Horacio Beamonte, confirmó que firmó su voluntad anticipada y una orden de no reanimación para vivir sus últimos meses bajo cuidados paliativos, después de ser diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y recibir un pronóstico de entre cuatro y ocho meses de vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:05 PM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 07:46 PM.