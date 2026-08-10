Jeongyeon deja JYP Entertainment tras 11 años, pero confirma que TWICE seguirá unido

La integrante de TWICE, Jeongyeon, confirmó este lunes su desvinculación de JYP Entertainment después de once años bajo el sello surcoreano, convirtiéndose en la primera del grupo en formalizar una separación de la agencia.
En una nota manuscrita publicada en su cuenta de Instagram, la artista de 29 años explicó que el temor a abandonar un entorno familiar fue superado gracias al apoyo de sus compañeras y de los seguidores, conocidos como "Once". "Dejar un lugar familiar me dio miedo, pero encontré el valor gracias a mis compañeras, que creyeron en mí, y a Once", escribió.
Jeongyeon subrayó que su salida de JYP no implica el fin de su vínculo con TWICE. "TWICE seguirá siendo el centro más grande de mi ser, tal como está ahora, y aparecer ante Once como integrante de TWICE siempre será mi primera prioridad", afirmó, asegurando la continuidad de sus actividades grupales.
El nuevo contrato de la cantante es exclusivo con Varo Entertainment, agencia que representa a su hermana mayor, la actriz Gong Seung‑yeon, y al actor Byeon Woo‑seok. Un portavoz de Varo declaró que la compañía será "un socio firme, con apoyo total a Yu Jeongyeon en sus nuevos desafíos como actriz, garantizando al mismo tiempo la continuación fluida de sus actividades grupales".
Además de su labor musical, Jeongyeon se prepara para debutar en el cine con New Recruit: The Movie, adaptación de la serie televisiva del canal ENA, donde interpretará a una oficial enfermera militar. La noticia llega después de que, en julio, se revelara una reunión privada entre la artista y representantes de Varo para explorar proyectos de actuación.
El anuncio de Jeongyeon se produce en medio de especulaciones sobre el futuro de las demás integrantes de TWICE. En julio, medios surcoreanos reportaron que la líder Jihyo estaría evaluando crear una agencia unipersonal para gestionar su carrera como solista; Tzuyu, la integrante taiwanesa, habría decidido no renovar su contrato con JYP, aunque mantendría su participación en el grupo; y Chaeyoung habría buscado acercamientos con otras compañías para ampliar su libertad creativa en composición, arte y moda.
JYP Entertainment, por su parte, informó el 14 de julio que sigue en conversaciones sobre la renovación de contratos con las integrantes de TWICE y que comunicará una actualización cuando haya una decisión final. El grupo debutó en octubre de 2015 y renovó su contrato colectivo en julio de 2022, tras el primer ciclo de siete años. Los acuerdos posteriores no se hicieron públicos, pero en la industria del K‑pop suelen extenderse entre dos y tres años, lo que sitúa a TWICE en una nueva fase de negociaciones.
Con la partida confirmada de Jeongyeon, la situación contractual de Jihyo, Tzuyu, Chaeyoung y las demás miembros permanece sin resolución oficial. Mientras tanto, TWICE continúa activo como grupo, aunque la estructura institucional que lo sostendrá en los próximos años aún está por definirse.