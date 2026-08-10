Jeongyeon deja JYP Entertainment tras 11 años, pero confirma que TWICE seguirá unido

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La cantante de TWICE, Jeongyeon, anunció su salida de JYP Entertainment y su incorporación a Varo Entertainment, asegurando que seguirá activa en el grupo. El movimiento abre una nueva etapa para la artista y plantea interrogantes sobre el futuro contractual de sus compañeras.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 08:18 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 08:57 AM.