Jessie Cave revela que OnlyFans le ha generado más dinero que toda su carrera actoral

Jessie Cave, la actriz que interpretó a Lavender Brown en la saga de "Harry Potter", anunció que sus ingresos en OnlyFans superan lo que ha percibido durante toda su carrera actoral. La revelación llega a más de un año de haber abierto su cuenta en la plataforma, decisión que tomó en 2025 ante dificultades económicas y la necesidad de mantener a sus cuatro hijos.
Contrario a la percepción popular de OnlyFans como sitio de contenido explícito, Cave diseñó su propuesta alrededor de su característica más distintiva: su larga cabellera. Publica videos de cepillado, estilizado y sonidos relacionados con el pelo, dirigidos a una audiencia con fetiches capilares. En su primer día, según People, obtuvo más de 15,000 libras (aproximadamente 20,000 dólares) de 3,500 suscriptores.
Si bien la cifra inicial se redujo cuando aclaró que no produciría material sexual, la creadora logró consolidar una comunidad interesada en su enfoque estético y sensorial. Hoy, afirma que los ingresos acumulados en la plataforma superan los obtenidos en toda su trayectoria, que incluye cine, televisión, teatro y comedia, además de su faceta como ilustradora y autora.
El éxito económico, sin embargo, no ha estado exento de controversia. Cave fue excluida de una convención oficial de "Harry Potter" después de que los organizadores supieran de su presencia en OnlyFans, argumentando que el evento era familiar y que la plataforma estaba asociada a contenido pornográfico, pese a que su contenido es no sexual.
Esta situación pone de relieve los prejuicios que rodean a los creadores de OnlyFans y subraya la necesidad de reconocer la diversidad de propuestas que la plataforma alberga. Para Cave, la cuenta no solo ha sido una solución financiera, sino también una forma de desafiar estereotipos y reivindicar la autonomía creativa.