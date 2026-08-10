Jessie Cave revela que OnlyFans le ha generado más dinero que toda su carrera actoral

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La actriz británica, conocida por Lavender Brown en 'Harry Potter', reveló que en poco más de un año ha ganado más dinero en OnlyFans que en toda su trayectoria como actriz, gracias a contenido no sexual enfocado en su larga cabellera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 02:30 PM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 11:55 AM.