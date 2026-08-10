José Manuel Figueroa asegura que juez abre investigación contra Imelda Tuñón

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El cantante José Manuel Figueroa reveló que la segunda audiencia del caso por daño moral contra Imelda Tuñón resultó en decisiones que favorecen su posición, mientras la actriz mantiene silencio y sus abogados continúan la defensa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 03:45 PM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 01:44 PM.