Paulina Rubio gana batalla legal: conservará la custodia de su hijo en Miami

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El tribunal de EE. UU. confirmó que el adolescente de 15 años seguirá bajo la guarda de su madre, Paulina Rubio, pese a la declaración del menor que manifestó su deseo de vivir con su padre, Nicolás Vallejo‑Nágera (Colate).

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 09:52 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 10:08 AM.