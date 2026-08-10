Paulina Rubio gana batalla legal: conservará la custodia de su hijo en Miami

La justicia de los Estados Unidos resolvió el 9 de agosto de 2026 que Paulina Rubio retendrá la custodia de su hijo Andrea Nicolás, impidiendo que el adolescente de 15 años se traslade a España para vivir con su padre, el empresario español Nicolás Vallejo‑Nágera, conocido como Colate.
El fallo se sustenta en la declaración del menor ante el juez, quien expresó su preferencia por residir con su madre en Miami, a pesar de que durante el verano había convivido con su padre en Segovia. La intervención del joven perjudicó la posición de Colate, según explicó el periodista Kike Calleja en el programa Fiesta.
Una guardiana designada para representar los intereses del menor calificó el ambiente familiar como “muy tóxico” y recomendó que el adolescente ingresara en un internado, lo que también influyó en la decisión judicial.
Colate, que asegura haber sido agredido por Rubio en al menos dos ocasiones durante su matrimonio, anunció que apelará la sentencia. En sus redes sociales publicó un mensaje emotivo dirigido a su hijo, acompañándolo de imágenes de su estancia en España.
El conflicto, que lleva años en los tribunales, abarca tanto la custodia como la manutención del menor. Mientras se tramita la posible apelación, Andrea Nicolás regresa a Miami con su madre, y el proceso legal sigue abierto con nuevas audiencias previstas para los próximos meses.