Phil Collins revela el secreto de “In the Air Tonight”: 80% nació de la improvisación

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En una entrevista para “Tracks of My Years” de BBC Radio 2, el legendario músico británico explicó que gran parte de sus letras surgen espontáneamente mientras toca el piano, y que su icónica canción “In the Air Tonight” fue compuesta casi al azar, con solo dos o tres líneas improvisadas que se mantuvieron prácticamente sin cambios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:47 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 06:03 AM.