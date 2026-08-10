Phil Collins revela el secreto de “In the Air Tonight”: 80% nació de la improvisación

Phil Collins, de 75 años, confesó que la mayor parte de sus canciones nacen de forma espontánea mientras está frente al piano, sin planear temáticas ni escribir guiones previos. En la entrevista al programa Tracks of My Years with Vernon Kay de BBC Radio 2, el ex‑vocalista de Genesis describió su método de trabajo como una corriente natural que fluye de los acordes y el ritmo.
Según Collins, “muy rara vez me siento a pensar: ‘¿Sobre qué voy a escribir?’” y, en cambio, deja que la música le indique el camino. “Cuando estoy tocando el piano, suele surgir algo; si tengo suerte, se desarrolla otra cosa y la letra aparece poco después”, añadió.
El ejemplo más revelador fue “In the Air Tonight”, una de sus piezas más reconocidas. El artista explicó que aproximadamente el 80 % de la canción fue improvisado en sus primeras etapas. Estaba solo en su habitación cuando descubrió un sonido de acorde en un teclado que le cautivó. Programó una caja de ritmos, tocó sobre ella y, al terminar, cantó una primera estrofa improvisada para “captar el sonido de una voz”. Las palabras surgidas en esa toma inicial permanecieron prácticamente intactas en la versión final, con apenas una o dos revisiones.
Collins también recordó que el proceso fue rápido: “Fue bastante veloz la escritura de lo que se convertiría en Face Value. Pensé: ‘Bueno, eso funciona. Así es como puedo hacerlo’”. Incluso bromeó atribuyendo parte del éxito a un “whisky extra en el almuerzo”.
El método improvisatorio no siempre es aplicable. Al trabajar en la banda sonora de Tarzán (Disney, 1999), el músico tuvo que adaptar su proceso a requerimientos narrativos específicos, partiendo de situaciones concretas de la película. Sin embargo, mantuvo la práctica de generar frases y versos en sesiones de improvisación, describiendo el proceso como “un elemento de suerte y buena fortuna”.
Vernon Kay, el presentador, subrayó la influencia de Collins en su vida musical, señalando que la entrevista fue una de las más entusiastas que ha realizado. Para el artista, el mayor reconocimiento es saber que sus canciones acompañan momentos importantes en la vida de sus oyentes, más allá de críticas positivas o negativas.
Así, la historia de “In the Air Tonight” muestra cómo la espontaneidad y la confianza en el flujo creativo pueden dar origen a obras que trascienden generaciones.