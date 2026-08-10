Ivonne Montero se suma a “La Granja VIP 2026” y enciende la expectativa por el reality

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Durante la transmisión de “Venga la alegría” el lunes 10 de agosto se reveló que la actriz Ivonne Montero es la segunda participante confirmada para la segunda temporada de “La granja VIP 2026”, confirmando el rumor que circulaba en redes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 10:43 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 11:49 AM.