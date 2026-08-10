Ivonne Montero se suma a “La Granja VIP 2026” y enciende la expectativa por el reality

Ivonne Montero es la segunda granjera confirmada para “La granja VIP 2026”. La noticia se dio a conocer al inicio del programa Venga la alegría el lunes 10 de agosto, cuando el conductor Ricardo Casares anunció que la actriz, conocida por su paso por telenovelas y reality shows, se incorporará al reality agrícola.
La revelación puso fin a una intensa ola de especulaciones que señalaban a Ivonne Montero o a Manelyk González como posibles candidatas. Los indicios mostrados en los avances del programa, que resaltaban la faceta actoral de la participante, coincidían con la trayectoria de Montero, lo que llevó a los internautas a apostar por ella. El anuncio oficial confirmó que el rumor era cierto.
Este es el segundo gran anuncio de la segunda temporada, después de la confirmación del “Cazafantasmas” Carlos Trejo. La producción ha adelantado que el estreno está programado para el domingo 6 de septiembre, y que el presentador principal regresará a su puesto, mientras que Malleza continuará como host digital.
Se desconoce aún el número exacto de granjeros; los rumores apuntan a 20 participantes. Otros nombres que han circulado como posibles confirmados incluyen a Manelyk González, Imelda Tuñón (quien habría sido descartada por problemas legales) y la posible participación de Alfredo Adame como panelista.
El premio estimado para la temporada sigue siendo de dos millones de pesos, igual que en la edición anterior, cuyo ganador fue Alfredo Adame.
Con la incorporación de Ivonne Montero, la producción busca reforzar el atractivo del reality, combinando figuras del espectáculo con la dinámica de convivencia en la granja.