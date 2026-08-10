Sentidos Opuestos regresa con “Sin Límites” y rinde emotivo homenaje al padre de Alessandra Rosaldo

Sentidos Opuestos vuelve a los escenarios de México con una gira que lleva por nombre “Sin Límites”. El concierto inaugural, programado para el 12 de agosto en el Auditorio Nacional, será además un emotivo homenaje al fallecido Jaime Sánchez Rosaldo, quien durante 30 años fue el mánager y padre de Alessandra Rosaldo.
En entrevista exclusiva con Milenio, Alessandra confirmó que, una vez concluida la gira, ella y Chacho Gaytán ingresarán al estudio para grabar nuevo material. “Nuestro reencuentro no será pasajero; queremos seguir creando juntos”, declaró la cantante.
Jaime Sánchez Rosaldo falleció el 8 de junio a causa de un infarto, pocos meses después de haber asegurado la fecha del concierto en el Auditorio Nacional. Según Alessandra, su padre fue el impulsor principal del regreso del dúo: “Él nos llevó de la mano por 30 años; ahora debemos honrar su legado y llevarlo a todos los lugares posibles”.
La gira “Sin Límites” también ha servido a Alessandra para reflexionar sobre las barreras superadas en su carrera como actriz, cantante y bailarina. La intérprete, esposa de Eugenio Derbez, manifestó sentirse más segura que en 1993, cuando lanzó el álbum debut del dúo, aunque admitió que aún siente nervios antes de subir al escenario.
Los conciertos continuarán en Guadalajara (25 de septiembre), Monterrey (26 de septiembre), Puebla (10 de octubre), Tijuana (17 de octubre), Pachuca (5 de diciembre) y Mérida (6 de febrero). A pesar de que ambos artistas mantendrán proyectos independientes al término de la gira, reiteraron que seguirán colaborando, tal como lo harán en cada una de las fechas anunciadas.
Más de tres décadas después de su debut, los éxitos de Sentidos Opuestos siguen sonando en celebraciones intergeneracionales, lo que garantiza una respuesta entusiasta del público en cada presentación. El legado de Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical, representante artístico y empresario, será, según la cantante, el “ancla” que mantendrá vivo el espíritu del dúo.