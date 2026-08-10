Sentidos Opuestos regresa con “Sin Límites” y rinde emotivo homenaje al padre de Alessandra Rosaldo

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El dúo Sentidos Opuestos anuncia su regreso a los escenarios mexicanos con la gira “Sin Límites”, cuyo concierto inaugural en el Auditorio Nacional será un tributo al fallecido Jaime Sánchez Rosaldo, mánager y padre de Alessandra. Tras la gira, la cantante y Chacho Gaytán planean volver al estudio para nuevos proyectos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:54 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 08:35 AM.