Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre rumores de separación de José Eduardo y Paola Dalay

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La cantante aseguró que los rumores de separación son habituales en la familia Derbez y que, hasta el momento, no existe información oficial que confirme la ruptura.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 10:17 AM.