Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre rumores de separación de José Eduardo y Paola Dalay

Alessandra Rosaldo, integrante de Sentidos Opuestos, respondió sin titubeos a los constantes rumores que circulan sobre la supuesta separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. La artista declaró que "nada es oficial" y que este tipo de especulaciones ha sido una constante en la familia Derbez.
Los rumores surgieron hace más de una semana, luego de que José Eduardo Derbez compartiera un polémico video de Paola Dalay y la cuenta de "Chamonic" insinuara una posible separación, señalando la ausencia de publicaciones conjuntas y la aparición de indirectas en redes sociales. Asimismo, se mencionó una supuesta tercera persona en discordia, aunque sin pruebas concluyentes.
Ante la creciente curiosidad del público, la esposa de Eugenio Derbez, Victoria Ruffo, también abordó el tema, pero fue Alessandra quien tomó la palabra para deslindarse de la controversia, enfatizando que no existen datos confirmados y que los rumores forman parte del panorama mediático que rodea a la familia.
Mientras tanto, José Eduardo Derbez ha mantenido un perfil bajo, publicando fotos en solitario y, recientemente, imágenes junto a su hija primogénita, lo que ha alimentado nuevas especulaciones sobre su vida personal y profesional. Sin embargo, el actor no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.
En conclusión, la información disponible sigue siendo meramente especulativa. Alessandra Rosaldo reiteró que, hasta que no haya una declaración clara por parte de los involucrados, los rumores carecen de fundamento oficial.