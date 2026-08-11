Paulina Rubio gana batalla legal a Colate por su hijo y él presume su verano en España

Un tribunal de los Estados Unidos resolvió a favor de Paulina Rubio en la controversia legal que mantiene con su exesposo, el empresario español Nicolás Vallejo‑Nágera, conocido como Colate, respecto a la residencia de su hijo Andrea Nicolás, de 15 años. La decisión, que rechaza la solicitud de Colate de trasladar al menor a España, mantiene al adolescente bajo la custodia de su madre en Miami.
Horas después de conocerse la resolución, Andrea Nicolás volvió a aparecer en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió un carrusel de fotografías tomadas durante las recientes vacaciones que pasó en España junto a su familia paterna, acompañadas del mensaje: “Un gran verano en casa”.
El mismo día, Colate publicó una emotiva foto con su hijo y escribió: “Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor… Te quiero Nico @nicovn10”. La publicación subraya el vínculo afectivo que el adolescente mantiene con su padre y con el país europeo, pese a que la sentencia judicial indica que continuará viviendo con su madre en Miami.
Este episodio se suma a una larga disputa de custodia entre Paulina Rubio y Colate, que ha alternado decisiones judiciales y declaraciones públicas. Hasta el momento, ambos progenitores han evitado involucrar al menor en sus controversias, y Andrea parece preferir expresar su sentir a través de imágenes y breves notas en sus redes.
La situación sigue abierta a posibles recursos legales, mientras la familia Rubio‑Vallejo‑Nágera navega entre la vida pública de la cantante y la privacidad del adolescente, quien ahora celebra los recuerdos de un verano español bajo la mirada de sus seguidores.