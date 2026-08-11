Paulina Rubio gana batalla legal a Colate por su hijo y él presume su verano en España

...

El hijo de 15 años de Paulina Rubio y Colate reapareció en Instagram mostrando sus vacaciones en España, horas después de que un tribunal estadounidense dictara a favor de la cantante en la disputa por su residencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 04:03 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 02:20 PM.