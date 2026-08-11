Angelina Jolie no se sorprende por recaída de Brad Pitt tras siete años de sobriedad

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Una fuente cercana a la actriz reveló que Jolie anticipaba la vuelta al consumo de alcohol de su exesposo, quien confesó su recaída en una entrevista con Esquire UK, en medio de un proceso de divorcio aún tenso y de cambios legales de sus hijos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 10:55 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 11:17 AM.