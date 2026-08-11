Angelina Jolie no se sorprende por recaída de Brad Pitt tras siete años de sobriedad

Angelina Jolie no mostró sorpresa al enterarse de que Brad Pitt retomó el consumo de alcohol después de siete años de sobriedad, según informó una fuente cercana a la actriz. La fuente señaló que Jolie había advertido previamente que la sobriedad no garantizaba la desaparición de los problemas subyacentes y que, a su juicio, el actor no había cambiado de forma fundamental.
La reacción de la ganadora del Oscar se produce en un contexto de tensión sostenida entre ambos. El divorcio, que se dilató ocho años, sigue generando disputas: cuatro de los seis hijos en común —Zahara, Maddox, Shiloh y Vivienne— han iniciado trámites para eliminar el apellido Pitt de sus nombres. Vivienne, de 18 años, presentó su petición en julio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, con audiencia prevista para el 2 de noviembre. Solo Knox y Pax aún no han formalizado el cambio.
La confesión de Pitt surgió en una entrevista con Esquire UK, donde, tras ofrecer una copa de vino al periodista, admitió: “Fui sobrio durante siete años y luego volví a caer del vagón”. Aseguró que ahora puede tomar “unas pocas copas” pero que no puede excederse, pues debe mantener la profesionalidad.
El historial de Pitt con el alcohol es amplio. En 2017 declaró a GQ que había disfrutado del vino en exceso y que se había alejado por un tiempo, asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos (AA) exclusivas para hombres. En 2016, durante un vuelo familiar tras su separación de Jolie, se le acusó de comportamientos violentos bajo los efectos del alcohol, incluyendo arrojar cerveza sobre la actriz y vino tinto sobre sus hijos, aunque nunca fue imputado tras una investigación del FBI.
El vínculo del actor con el alcohol también impactó sus negocios. La pareja había adquirido el viñedo francés Château Miraval; Jolie vendió su participación, alegando el “reconocido problema de abuso del alcohol” de Pitt como una de las razones, según sus abogados.
En la misma entrevista, Pitt reveló haber contemplado el suicidio durante un período de dolor familiar, describiendo la idea como “un alivio” que rápidamente fue superado por sus instintos de supervivencia.