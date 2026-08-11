Armando Hernández habría dejado a su pareja por un nuevo romance: ¿qué pasó con Jacksiris?

Armando Hernández habría puesto fin a su relación con Stephany Márquez, madre de sus dos hijos, a inicios de 2026. La causa, según fuentes cercanas a la modelo Jacksiris Monzón, no fue la supuesta aventura con la actriz Renata Romo, sino el inicio de un idilio con la propia modelo.
TVNotas difundió la semana pasada imágenes del actor con Romo, lo que generó sorpresa al público. Sin embargo, una fuente cercana a Jacksiris reveló que la pareja comenzó a salir a principios de año, cuando Hernández aún mantenía su vínculo con Márquez. "Cuando Armando le comentó a Jacksiris que ya estaba separado, ella aceptó salir con él", afirmó la fuente.
Para conquistar a la modelo, Hernández habría realizado una serie de gestos románticos: serenatas, flores, globos y mensajes de amor. Ambos asistieron a eventos sociales, como una boda y la alfombra roja de la cinta Hijo de familia, y publicaron videos cariñosos en redes sociales.
El romance, sin embargo, también llegó a su fin. Jacksiris ha sido reservada sobre los motivos de la ruptura y ambos dejaron de seguirse en sus perfiles digitales. Tras la separación, Hernández no retomó su relación con Stephany Márquez, y los rumores sobre una posible nueva relación con Renata Romo continúan sin confirmación.
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