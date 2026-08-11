Armando Hernández habría dejado a su pareja por un nuevo romance: ¿qué pasó con Jacksiris?

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El actor mexicano Armando Hernández terminó su relación con Stephany Márquez, madre de sus dos hijos, a principios de 2026 para iniciar un romance con la modelo Jacksiris Monzón, pese a los rumores que lo vinculaban con la actriz Renata Romo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 10:05 AM.