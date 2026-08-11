¡Baby Shark Boy creció! El niño del viral debuta como cantante a los 17 años con “WAVE”

Park Geon‑roung, quien a los siete años se volvió viral por su aparición en el videoclip de Pinkfong “Baby Shark Dance”, vuelve a los focos musicales a los 17 años. Bajo el nombre artístico Baby Shark Boy, el surcoreano debutará como cantante el 20 de agosto con el sencillo digital “WAVE”, una canción en coreano que contará con la participación de Joohoney, integrante de la boy‑band Monsta X.
El proyecto, anunciado por The Pinkfong Company, marca la primera incursión de Park como vocalista y coautor de la letra. En un comunicado, el joven explicó: “Siempre he estado agradecido de que la gente todavía recuerde el video en el que aparecí cuando era niño. Hace diez años bailaba junto a Baby Shark. Ahora quería compartir mi propia voz y una historia que yo mismo escribí”.
El videoclip original, publicado en 2016, se convirtió en el video más visto de la historia de YouTube, superando los 17.2 mil millones de reproducciones y desplazando a “Despacito” como el más popular en 2020. Tras el éxito, Park volvió a aparecer en una serie de videos cortos para conmemorar el décimo aniversario de la canción en 2025.
El sencillo “WAVE” no es un debut tradicional de idol de K‑pop; se trata de un proyecto puntual cuyo futuro dependerá de la acogida del público. Además, The Pinkfong Company producirá el documental “WAVE: A Boy’s Record”, que mostrará el recorrido de Park desde su aparición en el video infantil hasta su actual intento como artista.
Park ha demostrado su afinidad por el K‑pop publicando coreografías de PSY, ZICO, EXO, SEVENTEEN, NCT, RIIZE y Stray Kids, y participando en retos de baile virales. La colaboración con Joohoney, rapero y productor de Monsta X, refuerza la conexión del proyecto con la escena del pop coreano, ya que el grupo también realizó una coreografía de “Baby Shark” durante el auge viral de la canción entre 2018 y 2019.