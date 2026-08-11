¡Baby Shark Boy creció! El niño del viral debuta como cantante a los 17 años con “WAVE”

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Park Geon‑roung, la cara infantil del viral “Baby Shark” de 2016, reapareció a los 17 años bajo el nombre artístico Baby Shark Boy y lanzará su primer sencillo “WAVE” el 20 de agosto, con la colaboración del rapero Joohoney de Monsta X.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 10:31 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 11:10 AM.