Actores de Harry Potter se rebelan contra J.K. Rowling antes del estreno

HBO anunció que la primera temporada de Harry Potter llegará a sus plataformas el 25 de diciembre, y el elenco ya ha comenzado a manifestar su postura frente a la polémica generada por J.K. Rowling. En una entrevista con The Telegraph, Bel Powley, quien encarna a Petunia Dursley, afirmó que «discrepo firmemente de las opiniones de Rowling sobre el género» y subrayó que la comunidad trans merece «seguridad, dignidad, respeto y aceptación total».
Powley explicó que, a pesar de la controversia, su amor por la obra es inquebrantable: «Amo Harry Potter. Crecí con los libros. Soy de esa primera generación de lectores y, de nuevo, amo la magia y lo misterioso». Su declaración se suma a la de otros actores del proyecto, como Nick Frost, John Lithgow, Paapa Essiedu y el propio director Mark Mylod, quienes también han tomado distancia pública de las posturas de la autora.
Nick Frost, quien interpreta al guardabosques Hagrid, señaló que «Rowling tiene derecho a su opinión, al igual que yo a la mía», aunque aclaró que sus puntos de vista no coinciden en ningún aspecto. Por su parte, John Lithgow, que da vida a Albus Dumbledore, describió las opiniones de Rowling como «irónicas e inexplicables» y confesó que consideró abandonar el proyecto, pero decidió continuar porque «las razones para hacerlo eran mucho más sólidas que las razones para protestar».
Paapa Essiedu, intérprete de Severus Snape, firmó una carta abierta en apoyo a los derechos trans en el Reino Unido. Cuando surgieron rumores de que Rowling podría despedirlo, la autora respondió en X que no tiene “poder de destituir a un actor” y que no lo ejercería, argumentando que no cree en privar a nadie de su trabajo por “creencias legalmente protegidas”.
El enfrentamiento entre Rowling y los actores de la saga original también se ha reflejado en declaraciones de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes rechazaron públicamente las posturas de la autora. En septiembre de 2025, Rowling escribió en X que los actores no deben un “acuerdo eterno” con ella y lanzó críticas directas a Watson.
Con la primera temporada ya confirmada para diciembre y una segunda temporada en marcha, la serie cuenta con la dirección de Mark Mylod y la showrunner Francesca Gardiner, mientras el elenco continúa defendiendo la inclusión y el respeto a la comunidad trans, pese a la polémica que rodea a la productora ejecutiva del proyecto.