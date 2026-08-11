Actores de Harry Potter se rebelan contra J.K. Rowling antes del estreno

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La actriz británica Bel Powley, quien interpreta a Petunia Dursley en la nueva serie de HBO basada en “Harry Potter y la piedra filosofal”, declaró que discrepa firmemente de las opiniones de J.K. Rowling sobre el género y exigió respeto y dignidad para la comunidad trans, sumándose al coro de miembros del elenco que se distancian de la autora.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 09:51 AM.