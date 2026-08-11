Beyoncé enfrenta nueva demanda por supuesto uso no autorizado de “Moonraker” en “Alien Superstar”

Los demandantes – Hirose Enterprise y el productor japonés Shuji Hirose – presentaron una nueva acción legal contra Beyoncé y sus compañías, alegando que el intro hablado de la canción “Moonraker”, interpretada por John Holiday, fue usado en “Alien Superstar” sin la autorización correspondiente.
Según los documentos judiciales obtenidos por TMZ, la disputa gira en torno a la titularidad de los derechos de “Moonraker”. Hirose asegura que su empresa posee la licencia de la obra y que el cantante John Holiday había transferido sus derechos décadas atrás, por lo que no podía autorizar el uso del sample después del lanzamiento del álbum Renaissance en 2022.
El equipo de Beyoncé habría obtenido una licencia de Holiday semanas después de la publicación del disco, lo que, según los demandantes, no es suficiente para legitimar la incorporación del fragmento. Hirose Enterprise alega haber notificado a la compañía de la artista sobre la supuesta infracción, pero el álbum siguió comercializándose.
En la demanda se solicita una orden judicial que impida a Beyoncé y a sus socios seguir percibiendo ingresos por “Alien Superstar”, así como una compensación económica cuya cifra no ha sido revelada.
Esta acción judicial tiene antecedentes. En julio de 2025, Hirose Enterprises interpuso una demanda similar contra Parkwood Entertainment, Sony Music, Sony Music Publishing y Warner Chappell, la cual fue desestimada el 26 de junio de 2026 por el juez federal Mark C. Scarsi por un error administrativo: la empresa no estaba legalmente constituida al momento de presentar la primera demanda.
El caso también recuerda otra controversia surgida en 2022, cuando los integrantes de Right Said Fred acusaron a Beyoncé de usar sin permiso elementos de su éxito “I’m Too Sexy” en “Alien Superstar”. La cantante negó las acusaciones, alegando que sí existió autorización y que la banda había agradecido públicamente el crédito de composición recibido.
Hasta el momento, la nueva demanda sigue en trámite y no se ha anunciado una fecha para la audiencia preliminar.