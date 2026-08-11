Beyoncé enfrenta nueva demanda por supuesto uso no autorizado de “Moonraker” en “Alien Superstar”

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Hirose Enterprise y su productor Shuji Hirose acusan a la cantante de haber incorporado sin autorización el fragmento hablado de la canción “Moonraker” en el tema “Alien Superstar” del álbum Renaissance, y solicitan una orden judicial que impida seguir generando ingresos por la obra.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 11:02 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 11:40 AM.