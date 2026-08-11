Capturan a Raúl Rocha Cantú en Mónaco pese a orden de arresto mexicana

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El empresario y presunto narcoinversor de Monterrey, Raúl Rocha Cantú, fue localizado en el Boulevard des Moulins de Mónaco mientras disfrutaba de un paseo familiar. La Fiscalía General de la República (FGR) lo busca por cargos de crimen organizado, huachicoleo, tráfico de armas, lavado de dinero y complicidad con otros empresarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 09:25 AM.