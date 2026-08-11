Capturan a Raúl Rocha Cantú en Mónaco pese a orden de arresto mexicana

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Raúl Rocha Cantú, empresario de origen regiomontano, fue captado en video mientras se encontraba en el lujoso Boulevard des Moulins, zona turística de Mónaco. El hallazgo se dio a través de una colaboradora de la cuenta de Instagram Class of Palm Beach, dedicada a la moda y estilo de vida, quien lo reconoció junto a su familia y documentó el momento.
Rocha, quien lleva una orden de aprehensión vigente en México desde el año pasado, es buscado por graves delitos que incluyen crimen organizado, huachicoleo, tráfico de armas, lavado de dinero y complicidad con dos empresarios en el uso de recursos ilícitos. Tras un intento de acuerdo con la autoridad que se suspendió, el empresario se dio a la fuga y permaneció varios meses en el anonimato antes de ser localizado en Europa.
Durante el encuentro, la influencer destacó el costoso reloj que adornaba la muñeca de Rocha, describiéndolo como “el reloj más bonito que ha visto”. Aunque el empresario no reveló la marca, la pieza fue identificada como un Patek Philippe Aquanaut, cuyo valor ronda los 800,000 pesos mexicanos, cifra que se acerca al millón de pesos para modelos de la misma línea.
Al ser interrogado sobre su perfume favorito, Rocha respondió “Tobacco Vanille de Tom Ford”, un aroma cuyo precio puede superar los 10,500 pesos mexicanos, según la presentación.
El caso ha generado polémica en redes sociales, donde usuarios critican la aparente tranquilidad y lujos del prófugo mientras México enfrenta una creciente ola de impunidad y corrupción. La FGR ha reiterado su compromiso de localizar a Rocha y presentar los cargos correspondientes ante la justicia mexicana.
Se desconoce si las autoridades de Mónaco cooperarán con la solicitud de extradición, pero la captura mediática ha puesto de relieve la necesidad de una mayor coordinación internacional en la persecución de delitos transnacionales.