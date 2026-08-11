César Bono celebra 5,300 funciones de “Defendiendo al Cavernícola” y 25 años en escena

El espectáculo teatral “Defendiendo al Cavernícola”, protagonizado por César Bono, llegó a la cifra récord de 5,300 funciones, un hito que se celebró en el Teatro Libanés ante la asistencia de personalidades del medio y del espectáculo.
En el evento, los padrinos de la placa conmemorativa fueron Maxine Woodside y Freddy Ortega, quienes, acompañados de sus cónyuges, develaron el reconocimiento a Bono por sus 25 años de trayectoria en el escenario. Ortega, junto a su esposa Cristina, expresó su alegría por la invitación y destacó la energía que el teatro brinda a quienes lo viven, pese a los retos personales.
El director de la puesta en escena, Héctor Bonilla, y el productor Morris Gilbert recordaron que, antes del estreno en México, la meta era lograr al menos la mitad del número de funciones que la obra tuvo en Broadway; superar esa expectativa resultó “maravilloso”.
A pesar de haber sufrido ocho infartos cerebrales y uno al miocardio en 2018, lo que le dejó secuelas motrices en el lado izquierdo del cuerpo, César Bono no ha detenido su carrera. El actor sigue presentándose en el Teatro Libanés, demostrando una resiliencia que ha inspirado a colegas y público.
La noche también contó con la presencia de Pedro Romo y Luis Manuel Ávila, quienes desfilaron por la alfombra roja, y con la madrina original de la primera función, Maxine Woodside, quien recordó su papel en los primeros 100 representaciones y celebró el nuevo logro.
El productor Morris Gilbert agradeció a los asistentes, a los padrinos y a todo el público que ha apoyado la obra a lo largo de los años, subrayando que el éxito de “Defendiendo al Cavernícola” es fruto del trabajo colectivo y de la pasión por el teatro.