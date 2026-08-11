César Bono celebra 5,300 funciones de “Defendiendo al Cavernícola” y 25 años en escena

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El monólogo “Defendiendo al Cavernícola” alcanzó la cifra histórica de 5,300 representaciones, mientras César Bono se prepara para cumplir 25 años en el escenario. La ceremonia contó con la presencia de Maxine Woodside, Freddy Ortega y otros padrinos que develaron una placa conmemorativa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 09:40 AM.