Chef Adrián Herrera descarta que Daniela Parra llegue a la final de MasterChef México 24/7

El reconocido chef y jurado de MasterChef México 24/7, Adrián Herrera, manifestó de forma categórica que la participante Daniela Parra no podrá llegar a la final del programa, aun cuando el público la ha salvado en varias ocasiones.
Durante la transmisión, Herrera comentó: "¿A la final? ¡Eso no, no, no! (ríe). Eso sería para la casa de la risa. A la final llegarán los mejores cocineros. Es imposible que incluso llegue a la semifinal. Lo certifico con el notario. Nadie llegará a esa final salvado por el público. Los que decidimos somos los jueces".
El chef explicó que el formato de MasterChef 24/7 está diseñado para premiar la constancia y la calidad culinaria, no la empatía del público. "Hay momentos en los que sí cocina, pero la mayor parte del tiempo no. El programa no es de ratitos, es de continuidad y constancia. Ella no tiene esa característica", añadió.
Ante la hipótesis de que las reglas cambiaran y Daniela se convirtiera en finalista por votación popular, Herrera describió el escenario como "altamente improbable" y advirtió que "se acabaría el formato, habría una fractura muy seria en la lógica y estructura del programa".
El jurado también criticó la tendencia de los televidentes a votar por la empatía en lugar del desempeño culinario. "Si fuéramos racionales como público, no votaríamos por alguien que no está dando un buen papel. Es un tema contradictorio", señaló.
Finalmente, Herrera reiteró su confianza en el formato actual y en la capacidad de los jueces para seleccionar a los finalistas: "No creo que Daniela llegue ni a los cinco mejores, y menos con esa actitud. Ese es mi pronóstico".