Chef Adrián Herrera descarta que Daniela Parra llegue a la final de MasterChef México 24/7

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El juez Adrián Herrera aseguró que la concursante Daniela Parra no tiene la constancia ni el nivel necesario para alcanzar la final del reality, pese al apoyo del público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 09:11 AM.