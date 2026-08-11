Cristian Castro obtiene pase directo a la UNAM mientras crece polémica por examen de ingreso

El artista Cristian Castro confirmó que, tras concluir su preparatoria afiliada a la UNAM, recibirá un pase reglamentado que le garantiza el ingreso a la universidad sin pasar por el examen de control. “Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”, declaró durante una rueda de prensa, y añadió que su madre, Verónica Castro, será madrina de su ceremonia de graduación el 12 de agosto.
El pase reglamentado representa 28 151 de los 50 113 cupos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2026‑2027, lo que equivale al 55‑60 % del total. En contraste, 21 962 aspirantes obtuvieron su lugar mediante concurso de selección. En el ciclo anterior, el beneficio había permitido el ingreso de 29 006 estudiantes, mientras que 19 554 fueron admitidos por examen.
El anuncio de Castro se produce mientras miles de jóvenes protestan en las instalaciones de la UNAM y en la vía pública, exigiendo claridad sobre el examen de control que se realizará del 12 al 19 de agosto. Según datos de la universidad, 158 712 aspirantes presentaron el examen y el 2 % de los procesos fueron cancelados por irregularidades detectadas.
Las protestas se intensificaron tras la publicación de resultados con puntajes inusuales; en la carrera de Médico Cirujano, por ejemplo, los máximos pasaron de 70 aciertos en 2021 a más de 116 en 2025, con nueve puntajes perfectos en 2026. Ante la polémica, la UNAM creó una comisión técnica para revisar el procedimiento y ordenó un segundo examen presencial para los aspirantes citados.
En su entrevista, Castro resaltó el apoyo de su familia y docentes. Su madre, egresada de Relaciones Internacionales en la UNAM, será la anfitriona de una cena familiar para celebrar su logro. Además, el cantante manifestó su indecisión sobre la carrera que desea estudiar, mencionando opciones como docencia, administración de empresas, contabilidad o ciencias, y subrayó su admiración por los maestros.
El director de la preparatoria, Aarón Bornovitzky, explicó que el proceso académico de Castro se desarrolló durante dos años y medio, con evaluaciones por videollamada para garantizar la transparencia pese a los constantes viajes del artista. Profesores como Carmina Quevedo destacaron su disciplina y su interés por proyectos de impacto social.
Mientras tanto, la UNAM reiteró que no habrá cambios de sede para los aspirantes que deban trasladarse, recomendando organizar hospedaje y alimentación en caso de desplazamientos de larga distancia.