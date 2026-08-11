Cristian Castro obtiene pase directo a la UNAM mientras crece polémica por examen de ingreso

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El cantante anunció que ingresará a la Universidad Nacional Autónoma de México mediante el pase reglamentado, beneficio reservado a egresados de la preparatoria o CCH de la propia UNAM. Su declaración llega en medio de protestas de miles de aspirantes que reclaman mayor transparencia en el examen de control y en el proceso de admisión para el ciclo 2026‑2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 01:02 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 01:12 PM.