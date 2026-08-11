¡Cristiano Ronaldo se casa! Confirma boda con Georgina Rodríguez tras años de relación

Cristiano Ronaldo confirmó su matrimonio con Georgina Rodríguez a través de una emotiva publicación en Instagram, donde mostró sus manos entrelazadas, ambas portando anillos de boda, y escribió simplemente "C y G". Con la publicación, el delantero portugués puso fin a semanas de especulaciones sobre la fecha, el lugar y los invitados de una supuesta ceremonia.
El anuncio llega después de que Ronaldo declarara que se casaría una vez concluida su participación en el Mundial 2026. Aunque se había rumoreado que la boda sería una celebración privada, rodeada únicamente de familiares cercanos, los detalles del evento no fueron revelados por la pareja.
La relación entre Cristiano y Georgina, que comenzó en 2017, ya ha dado fruto a una familia numerosa. Con Georgina, el futbolista tiene a Alana Martina (nacida en 2017) y a Bella Esmeralda (nacida en 2022). Además, la pareja sufrió la pérdida de su hijo Ángel, quien falleció al nacer. Ronaldo también es padre de tres hijos de relaciones anteriores: Cristiano Jr., Eva y Mateo, nacidos mediante inseminación artificial.
En declaraciones previas, Georgina ha manifestado su cariño y aceptación hacia los hijos mayores de Ronaldo, considerándolos como propios. La boda, aunque privada, marca un hito en la vida personal del "Bicho", quien sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del deporte mundial.
Con el Mundial 2026 en marcha, la noticia del matrimonio de Ronaldo y Rodríguez añade un capítulo más a la vida pública del futbolista, que continúa combinando su carrera deportiva con una vida familiar cada vez más visible.