¡Cristiano Ronaldo se casa! Confirma boda con Georgina Rodríguez tras años de relación

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El futbolista portugués y su pareja, Georgina Rodríguez, anunciaron oficialmente su boda mediante una publicación en redes sociales, poniendo fin a los rumores que circulaban sobre la fecha y el lugar de la celebración.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 02:28 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 02:38 PM.