Demi Lovato vuelve como Mitchie en ‘Camp Rock 3’ y sorprende a fans antes del estreno

Demi Lovato confirmó su regreso al papel que la catapultó al estrellato, Mitchie Torres, en Camp Rock 3, la tercera entrega de la saga que debutó en Disney Channel en 2008. La película se emitirá el 13 de agosto de 2026 a las 8 p.m. (hora del Este de EE. UU.) por Disney Channel y llegará a Disney+ a nivel global al día siguiente.
Inicialmente, la artista había sido anunciada únicamente como productora ejecutiva del proyecto. Su aparición frente a cámara tomó por sorpresa al público y a la industria, pues la noticia se confirmó horas antes de la premiere mundial, celebrada el 10 de agosto en los estudios de The Walt Disney Company en Burbank, California, donde Lovato caminó por la alfombra roja junto a los Jonas Brothers y el nuevo elenco.
La trama de Camp Rock 3 gira en torno a la banda Connect 3, que pierde a su telonero antes de una gran gira de reunión y regresa al campamento en busca de un nuevo talento. Los participantes compiten por abrir para su grupo favorito, mientras surgen alianzas y romances inesperados. La nueva generación está encabezada por Liamani Segura (de Descendants: Wicked Wonderland) y Malachi Barton (de Zombies 4: Dawn of the Vampires), acompañados por Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean.
Junto a Lovato, retornan los Jonas Brothers: Joe Jonas como Shane Gray, Nick Jonas como Nate Gray y Kevin Jonas como Jason Gray. Maria Canals‑Barrera vuelve a interpretar a Connie, madre de Mitchie. La directora Verónica Rodríguez explicó que la reincorporación de Lovato se diseñó para no eclipsar a los nuevos protagonistas: “Queríamos encontrar el equilibrio correcto sobre cuánto debía aparecer en la película y cómo se vería la participación de Mitchie”. El guion aborda explícitamente la transición: el personaje le dice a su madre: “Esto no se trata de mí, se trata de ellos. Es su momento de brillar”.
El filme fue escrito por Eydie Faye y producido por Disney Kids & Family. La coreografía estuvo a cargo de Jamal Sims, y entre los productores ejecutivos se encuentran Tim Federle, los Jonas Brothers, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh, con un agradecimiento especial a Alan Sacks por su contribución a la franquicia.
La primera Camp Rock (2008) se convirtió en la segunda película original de Disney Channel más vista de la historia, ocupando hoy el tercer lugar detrás de High School Musical 2 y Los Hechiceros de Waverly Place. Su secuela, Camp Rock 2: The Final Jam (2010), fue la película más vista del canal ese año. Ambas entregas acumulan más de 535 millones de horas de reproducción y siguen dentro del top 10 de los originales de Disney Channel más vistos.