Demi Lovato vuelve como Mitchie en ‘Camp Rock 3’ y sorprende a fans antes del estreno

...

La cantante y actriz retoma su icónico papel en la tercera entrega de la franquicia, que se estrenará el 13 de agosto de 2026 por Disney Channel y el 14 en Disney+. Su aparición, inesperada tras haber sido anunciada solo como productora ejecutiva, marca su regreso a la pantalla después de 16 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 09:55 AM.