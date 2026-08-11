Elizabeth Dupeyrón confirma padecer Parkinson y lanza mensaje de angustia

La veterana actriz Elizabeth Dupeyrón, de 75 años, volvió a aparecer en los medios para confirmar que padece la enfermedad neurodegenerativa de Parkinson, la cual ha sido la causa principal de su ausencia en la pantalla desde su última participación en la telenovela La Gata (2014).
En una entrevista concedida a la periodista Matilde Obregón, Dupeyrón describió su estado con crudeza: “Me siento muy mal”, declaró, añadiendo que la enfermedad le ha provocado rigidez, lentitud y pérdida de la coordinación motora, cambios que la hacen “irreconocible” ante sus seguidores.
La actriz explicó que el diagnóstico coincidió con el momento más doloroso de su vida: la muerte de su único hijo, Ramsés Alí, en 2015. Según Dupeyrón, la pérdida del hijo marcó el inicio de una etapa de vulnerabilidad física y emocional que, en su caso, se tradujo en el desarrollo del Parkinson.
“Estaba vulnerable; cuando estás vulnerable espiritualmente te pasan muchas cosas. Por eso no hay que dejarse caer nunca”, reflexionó, subrayando que la decisión de romper el silencio surgió del cariño genuino que sigue recibiendo del público.
Dupeyrón, que pertenece a una de las dinastías artísticas más reconocidas de México, ha acumulado más de 60 años de carrera en cine, teatro y televisión. Entre sus trabajos más emblemáticos destacan la película de terror Hasta el viento tiene miedo (1968) y la producción estadounidense The Wild Bunch (1969). En la televisión, dejó huella en telenovelas como La Gata y El derecho de nacer.
Actualmente, la actriz se somete a terapias para combatir la rigidez y la lentitud propias del Parkinson, y asegura que su prioridad es no abandonarse ni dejar de disfrutar la vida pese a las limitaciones físicas.
El caso del asesinato de su hijo, que Dupeyrón reabrió recientemente exigiendo justicia, sigue sin resolverse y añade una capa de dolor que, según ella, alimentó su estado de salud.
Con su reaparición, Elizabeth Dupeyrón demuestra que, a pesar de los años y las adversidades, su vínculo con el público sigue tan vivo como siempre.