Elizabeth Dupeyrón confirma padecer Parkinson y lanza mensaje de angustia

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La actriz de 75 años, tras una década alejada de los reflectores, reveló que sufre de Parkinson, una enfermedad que la mantuvo fuera de la actuación desde 2014. En una entrevista sin filtros, expresó su dolor y recordó la pérdida de su hijo, factor que, según ella, desencadenó su fragilidad física y emocional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 08:41 AM.