Erika Eleniak, estrella de ‘Baywatch’, sorprende al unirse a OnlyFans a los 56 años

Erika Eleniak, conocida por interpretar a la salvavidas Shauni McClain en las dos primeras temporadas de Baywatch (1989‑1992), dio a conocer este lunes su incorporación a OnlyFans a los 56 años. En una entrevista con TMZ, la actriz explicó que la plataforma le permitirá compartir “mi vida real, mis fotos y videos personales, muchos días de playa y, sí, los pies que todos siguen pidiendo”.
El anuncio se realizó a través de su cuenta de Instagram, donde Eleniak recordó su trayectoria desde el traje de baño rojo de la serie hasta su paso por Playboy y, ahora, su nuevo proyecto digital. “A los 56 años, estoy abrazando exactamente quién soy hoy”, escribió la actriz.
El contenido que ofrecerá será personal, juguetón y sin filtros, según sus propias palabras. Además, la estrella subrayó que OnlyFans le brinda la oportunidad de mostrar un lado que “la gente no ha visto” y de conectar directamente con sus seguidores.
Con esta doble apuesta —digital y televisiva— Erika Eleniak busca revitalizar su carrera y ofrecer a sus seguidores una experiencia más íntima y auténtica.