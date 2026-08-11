Erika Eleniak, estrella de ‘Baywatch’, sorprende al unirse a OnlyFans a los 56 años

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La actriz Erika Eleniak anunció su ingreso a la plataforma de suscripción OnlyFans a los 56 años, ofreciendo contenido sin filtros, fotos de playa y, a petición de sus seguidores, imágenes de sus pies. El movimiento se enmarca en una tendencia creciente de celebridades veteranas que buscan conectar directamente con su público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 11:02 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 11:33 AM.