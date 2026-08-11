Mina Chan muere a los 26 años durante una transmisión; investigan posible ciberacoso

La influencer japonesa Mina Chan, de 26 años, fue hallada sin vida en su residencia del distrito de Yongsan‑gu mientras realizaba una transmisión en directo en sus redes sociales. La policía local llegó al domicilio alrededor de las 5:33 a.m., tras recibir una alerta de un conocido que había visto el live y notó un comportamiento anómalo de la creadora de contenido.
El hallazgo confirmó el fallecimiento de la joven, hecho que fue corroborado por su hermana a través de una publicación en X, donde expresó su dolor y pidió oraciones para la difunta. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para determinar las causas del deceso; entre las líneas de indagación se encuentran la posibilidad de un suicidio y la existencia de un presunto caso de ciberacoso.
Minas Chan había sido objeto de controversia en redes sociales por su acercamiento con integrantes del grupo de K‑Pop ENHYPEN durante un concierto en Estados Unidos. La influencer intentó que Sunoo entregara un ramo de flores a Ni‑ki, gesto que no fue aceptado y que se viralizó, generando críticas y acusaciones de comportamiento inapropiado. Posteriormente, Ni‑ki comentó en una transmisión que algunos fans estaban más interesados en recibir atención personal que en disfrutar del espectáculo, comentario que varios usuarios relacionaron con la interacción de Mina Chan.
Ante la polémica, la influencer emitió una disculpa pública en su cuenta de X, reconociendo su error y expresando arrepentimiento hacia Sunoo, Ni‑ki y sus seguidores. El mensaje, redactado en japonés y coreano, buscaba mitigar la reacción negativa que había recibido.
El caso ha reavivado el debate sobre la presión que enfrentan los creadores de contenido en plataformas digitales y la responsabilidad de las redes sociales en la prevención del ciberacoso. Mientras tanto, la investigación surcoreana continuará recopilando pruebas para esclarecer si la muerte de Mina Chan fue autoinfligida o el resultado de factores externos.