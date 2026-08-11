Mina Chan muere a los 26 años durante una transmisión; investigan posible ciberacoso

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Mina Chan, creadora de contenido de 26 años, fue encontrada sin vida en su apartamento de Seúl mientras realizaba una transmisión en vivo. Las autoridades surcoreanas iniciaron una carpeta de investigación que contempla la hipótesis de suicidio y posibles casos de ciberacoso, en medio de la polémica generada por su interacción con el grupo de K‑Pop ENHYPEN.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 10:29 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 10:52 AM.