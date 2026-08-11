Galilea Montijo deja ‘Solo Las Más 2’ y Vanessa Claudio conducirá la gran final

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La conductora Galilea Montijo no estará presente en la final del reality drag ‘Solo Las Más 2’ del 15 de agosto de 2026. Vanessa Claudio asumirá el rol de presentadora en el último episodio, mientras se define la ganadora entre Hidden Mistake, Juana Guadalupe, La Kyliezz, Lupita Kush y Peke Balderas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 12:28 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 12:39 PM.