Galilea Montijo deja ‘Solo Las Más 2’ y Vanessa Claudio conducirá la gran final

La salida de Galilea Montijo a pocos días de la gran final de ‘Solo Las Más 2’ (SLM2) fue confirmada oficialmente por la producción del programa y por la presentadora Vanessa Claudio, quien conducirá el episodio final el próximo sábado 15 de agosto de 2026.
El cambio se produce a escasos días de la transmisión en vivo, donde se decidirá la coronación de la nueva reina drag entre las cinco finalistas: Hidden Mistake, Juana Guadalupe, La Kyliezz, Lupita Kush y Peke Balderas. La gala se emitirá en el canal oficial de YouTube de La Más Draga a partir de las 19:00 hrs (alfombra negra) y el show central iniciará a las 21:00 hrs, disponible exclusivamente para suscriptores del canal. Además, la final será proyectada en salas de Cinépolis en varias ciudades de México, ampliando su alcance fuera del entorno digital.
Montijo, quien había sido anunciada como la conductora principal de la temporada, solo participó en el primer capítulo, grabado y transmitido el 17 de junio de 2026. El maquillista Alfonso Waithsman explicó que su contrato especificaba su presencia únicamente en ese episodio, aclarando que “no fue una sanción ni una salida inesperada; siempre estuvo estipulado desde el inicio”.
El rumor de una supuesta infracción al contrato de exclusividad de Montijo con TelevisaUnivision surgió después de su aparición en el reality. Sin embargo, el propio Waithsman señaló que el acuerdo de Montijo permite su participación en plataformas digitales independientes, como el canal de YouTube de La Más Draga, y que no hubo violación contractual.
Con la incorporación de Vanessa Claudio como presentadora de la final, la producción busca mantener la expectativa del público y garantizar una transmisión sin contratiempos. El panel de jueces, integrado por Lola Cortés, Aldo Rendón, Alfonso Waithsman y Rebel Mork, continuará evaluando a las finalistas en la última entrega de la edición All Stars.
En redes sociales, la breve participación de Montijo fue celebrada por su look y por su apoyo al arte drag y a la comunidad LGBT+. La producción reiteró que su presencia fue planificada desde el inicio y que la transición a Claudio no afecta la calidad ni la continuidad del programa.