Galilea Montijo evalúa otro “arreglito” tras sufrir quemadura de segundo grado en el rostro

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La conductora y actriz mexicana, Galilea Montijo, ha anunciado la posibilidad de someterse a un nuevo tratamiento estético, esta vez enfocado en sus manos, después de recibir críticas por un levantamiento de ceja que le dejó secuelas y quemaduras de segundo grado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 01:03 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 01:42 PM.