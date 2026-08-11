Galilea Montijo evalúa otro “arreglito” tras sufrir quemadura de segundo grado en el rostro

En los últimos meses Galilea Montijo ha sido objeto de críticas y burlas en redes sociales por el aspecto de su rostro, tras un procedimiento estético que, según la propia artista, le provocó una quemadura de segundo grado y una marcada inflamación. El tratamiento, que consistió en levantar la ceja y la extracción de una glándula cervical para perfilar el rostro, se realizó en febrero y, aunque el médico prometió una recuperación en tres meses, la actriz experimentó dolor, cicatrices y una notable hinchazón.
Hasta el momento, Galilea Montijo no ha emitido declaración oficial respecto a los supuestos nuevos tratamientos. La expectativa del público y los medios permanece en aumento mientras se aguarda una confirmación.