Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere recrean icónica portada de Vogue 34 años después

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Kaïa Gerber y Homer Gere, jóvenes talentos de la moda y la actuación, aparecen en la portada de septiembre de Vogue, una sesión fotografiada por Steven Meisel que rinde homenaje a la histórica portada de 1992 protagonizada por sus padres, Cindy Crawford y Richard Gere.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 01:02 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 01:18 PM.