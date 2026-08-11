Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere recrean icónica portada de Vogue 34 años después

Kaïa Gerber, de 24 años, y Homer Gere, de 26, son los protagonistas de la próxima portada de Vogue (septiembre) en una sesión fotográfica dirigida por Steven Meisel. La imagen, vinculada a su participación en la serie de FX The Shards, recrea, 34 años después, la famosa portada de 1992 en la que aparecieron juntos Cindy Crawford y Richard Gere.
“Le dije: ‘Homer, lamentablemente, con esta serie, no eres un actor cualquiera y la gente te va a juzgar como tal. Pero lo que eso ha conseguido es que quiera esforzarme más’”, declaró Richard a Vogue.
Cindy Crawford y Richard Gere fueron pareja entre 1991 y 1995, época en la que posaron juntos para la portada de 1992. Posteriormente, Crawford se casó con Rande Gerber en 1998, mientras que Gere contrajo matrimonio con Carey Lowell en 2002. Kaïa es hija de Crawford y Gerber; Homer, hijo de Gere y Lowell.
La nueva portada de Vogue no solo celebra la moda y la nostalgia de los años 80, sino que también marca el paso de la antorcha de una generación a la siguiente dentro del mundo del entretenimiento y la alta costura.