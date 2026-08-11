Jessica Coch celebra su primer año de noviazgo con el músico Emilio Mistretta, 9 años menor

Jessica Coch, de 46 años, celebró este mes su primer año de relación con el músico Emilio Mistretta, quien es nueve años menor que ella. La actriz manifestó que la diferencia de edad "no se nota" y que ambos se sienten felices y agradecidos por la unión.
En declaraciones a TVNotas, Coch explicó que su estilo de vida deportivo – fútbol, patinaje y gimnasio – ha sido clave para mantener la química y la atracción entre ambos. "Si no se nota, está padre; hay que seguir cuidándonos más, haciendo ejercicio", afirmó.
La pareja se conoció a través de un amigo en común, Sebastián Rulli, a quien la actriz describió como "el señor Cupido". Aunque se conocieron hace 13 años, su romance comenzó formalmente hace un año, cuando descubrieron valores y gustos compartidos que facilitaron la relación.
Emilio Mistretta, integrante de la banda Los Revenants y productor de varios proyectos musicales, acompañó a Coch en el inicio de grabaciones de la telenovela Infinito Amor. La actriz resaltó la importancia del apoyo mutuo: "Nos tenemos que apoyar como pareja y hacer equipo".
Sin embargo, ambos reconocen que sus agendas profesionales a veces limitan los encuentros. "Los llamados son pesados y sus producciones también; los ratitos que tenemos los tratamos de estar juntos", comentó Coch.
Lo que más la conquistó de su novio, según la actriz, es la admiración por su pasión y energía: "Emilio ha sido productor de los 90’s Pop Tour y de muchos shows; la pasión y todo lo intenso que es, igual que yo".
En cuanto a planes familiares, Coch reveló que descartó ser madre por el momento, tras haber perdido a un bebé en 2018 y considerar los riesgos a su edad. "Si algún día se da, porque Dios quiere, se dará, pero no creo", señaló.
Finalmente, la actriz lanzó un mensaje a sus seguidoras: amar el propio cuerpo, aceptar imperfecciones y no dejarse engañar por los filtros de redes sociales. "Todas tenemos grasita, celulitis, estrías; lo importante es amarse en general, no solo lo físico", concluyó.