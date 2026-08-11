Jessica Coch celebra su primer año de noviazgo con el músico Emilio Mistretta, 9 años menor

...

La actriz de 46 años comparte su felicidad junto a Emilio Mistretta, destacando la diferencia de edad y su estilo de vida activo mientras celebran su aniversario.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 09:09 AM.