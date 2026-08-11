Julio Preciado enfrenta cirugía de emergencia y reemplaza su marcapasos tras falla cardíaca

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El cantante de música regional fue operado este lunes en el Hospital Country 2000 de Guadalajara por un bloqueo AV de segundo grado. El procedimiento fue exitoso, permanecerá internado hasta su alta mañana y se revisa su historial de problemas médicos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:36 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 08:56 AM.