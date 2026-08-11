Julio Preciado enfrenta cirugía de emergencia y reemplaza su marcapasos tras falla cardíaca

El cantante de banda regional Julio Preciado informó a sus seguidores y al público en general que fue intervenido quirúrgicamente este lunes para el reemplazo de su marcapasos, a causa de un bloqueo auriculoventricular (AV) de segundo grado tipo Mobitz II.
Según el informe médico compartido con el medio De Primera Mano, la cirugía se realizó en el Hospital Country 2000 y concluyó con éxito. El nuevo dispositivo quedó instalado y el paciente se encuentra bajo observación hospitalaria, conforme al protocolo de vigilancia y seguridad del paciente. La alta está programada para el día de mañana.
Este episodio se suma a un historial de problemas de salud que Preciado ha enfrentado en los últimos años. En 2019, tras una enfermedad renal detectada tardíamente, el cantante recibió un trasplante de riñón donado por su hija Yuliana, después de un periodo de hemodiálisis. En 2026, sufrió una neumonía atípica que lo llevó a una hospitalización en marzo y, meses después, una crisis respiratoria tras autoadministrarse un suero vitaminado.
El actual procedimiento de marcapasos responde a fallas en el sistema de conducción eléctrica del corazón, una condición que, de no tratarse, podría derivar en arritmias graves. Los médicos enfatizan que, tras la intervención, el cantante deberá permanecer bajo control cardiológico y seguir las indicaciones de reposo y seguimiento médico.
Los seguidores de Julio Preciado pueden seguir las actualizaciones de su estado de salud a través de sus redes oficiales y los comunicados del Hospital Country 2000.