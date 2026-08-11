Katy Cardona de La Mansión VIP, relata su experiencia durante el sismo de 7.4 en Colombia

A las 7:34 a.m., el país sudamericano fue sacudido por un sismo de magnitud 7.4 cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en la costa del Pacífico. El temblor, el más fuerte registrado en la última década, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, provocando el colapso de 61 edificios y la muerte de 111 personas.
Entre los testimonios que circulan en redes sociales, destaca el de Katy Cardona, exparticipante del programa de reality La Mansión VIP. La influencer, que se encontraba en su apartamento de Cali, compartió en sus historias de Instagram una crónica minuto a minuto del evento.
El relato de Katy Cardona ilustra, en primera persona, la vulnerabilidad y el temor que vivieron miles de colombianos ante el sismo de 7.4. Sus imágenes y testimonios, junto a los de otras personalidades, sirven como recordatorio de la necesidad de fortalecer los planes de emergencia y la infraestructura ante futuros eventos sísmicos.