Katy Cardona de La Mansión VIP, relata su experiencia durante el sismo de 7.4 en Colombia

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La creadora de contenido Katy Cardona narra en sus redes los momentos de terror que vivió en su departamento de Cali cuando el terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia el 10 de agosto, y muestra los daños estructurales que dejó el temblor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 08:38 AM.