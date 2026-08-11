Lucy Davis, estrella de ‘The Office’, revela cáncer de mama en etapa 4 con metástasis ósea

La actriz británica Lucy Davis, de 53 años y famosa por interpretar a Dawn Tinsley en la versión original de The Office, confirmó este martes 11 de agosto que padece cáncer de mama en etapa 4, con metástasis en columna, cadera derecha y costillas. Según su propia publicación en redes sociales, la enfermedad se ha extendido a los huesos, lo que la vuelve incurable y descarta la posibilidad de iniciar quimioterapia.
Davis explicó que el primer indicio fue una zona dura y pequeña que percibió en su pecho, la cual casi no revisó. "No ignoren nada; háganse revisar todo", instó a sus seguidoras, subrayando la importancia del autoexamen.
El avance del cáncer ha limitado su movilidad; la actriz menciona dolor que le impide estar de pie o caminar por períodos prolongados y, en ocasiones, necesita usar silla de ruedas. A pesar de ello, afirma que intenta vivir lo que resta de su vida de la forma más divertida posible, apoyándose en el humor como herramienta principal para sobrellevar la enfermedad.
"No tengo miedo de lo que venga. Estoy en paz con ello", declaró Davis, quien también recordó a su fallecida mascota Gracie y describió la muerte como "volver a casa". La actriz manifestó su deseo de seguir trabajando, asegurando que actuar sigue siendo una de sus mayores alegrías y que se siente capaz de continuar su carrera.
En su mensaje dirigió palabras de aliento a quienes atraviesan situaciones similares, resaltando que el cáncer exige tanto física como mentalmente y que cada quien debe afrontarlo a su manera.
El papel de Dawn Tinsley en The Office (2001‑2003) marcó la carrera de Davis, sirviendo de inspiración para el personaje de Pam Beesly en la adaptación estadounidense. Tras la serie, participó en películas como Shaun of the Dead y Wonder Woman, y en series como El mundo oculto de Sabrina y The Villains of Valley View de Disney Channel.