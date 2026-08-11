Lucy Davis, estrella de ‘The Office’, revela cáncer de mama en etapa 4 con metástasis ósea

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La actriz británica Lucy Davis, conocida por su papel como Dawn Tinsley, anunció que padece cáncer de mama en etapa 4 con metástasis ósea, y declaró que vive su situación con optimismo y sin temor al futuro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 01:02 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 01:13 PM.