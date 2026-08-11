Memo Schutz queda atrapado con Brianda Deyanara: público le lanza contundente advertencia

En la última edición de La Casa de los Famosos México, el público eligió a Memo Schutz, reconocido comentarista de TUDN, para acompañar a la influencer Brianda Deyanara en la suite del líder durante una semana completa. La decisión, tomada con un margen histórico de votos, sorprendió al propio Schutz y generó una ola de comentarios en redes sociales que instan al periodista a “cuidar a su esposa”.
Aunque Memo Schutz quedó eliminado en la fase semifinal, el público votó de manera abrumadora para que él fuera el acompañante de Brianda durante los siete días siguientes. La elección no estuvo basada en su desempeño en la prueba, sino en la preferencia del electorado, que buscó generar una convivencia forzada entre el comentarista deportivo y la influencer.
Mientras tanto, Schutz reafirma su compromiso familiar y espera que la experiencia en la casa no afecte su vida personal.