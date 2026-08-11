Memo Schutz queda atrapado con Brianda Deyanara: público le lanza contundente advertencia

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El comentarista deportivo de TUDN, Guillermo “Memo” Schutz, expresó su preocupación por compartir la habitación del líder con la influencer Brianda Deyanara durante siete días, tras la votación del público en La Casa de los Famosos México. El periodista recordó su compromiso familiar y recibió el llamado de seguidores: “Cuida a tu esposa”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 09:10 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 10:12 AM.