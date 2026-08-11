Mía Rubín lanza un reto a Rosalía: quiere abrir su concierto en el Palacio de los Deportes

En un video publicado en sus redes, Mía Rubín confesó que, tras años de guardar silencio sobre sus metas, decidió hacer público uno de sus sueños más ambiciosos: abrir el concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes. La petición, dirigida directamente a la estrella de "Despechá", busca que la joven cantante mexicana comparta escenario con la artista española durante su gira mexicana de agosto de 2026.
“Me di cuenta de que nadie me va a entregar esa oportunidad, que yo tengo que trabajar duro por ello y también atreverme a decirlo si quiero que suceda”, explicó Mía Rubín en el video, añadiendo que sus seguidores pueden ayudar etiquetando a Rosalía para que el mensaje llegue a la artista.
Rosalía tiene programadas cuatro presentaciones en el Palacio de los Deportes los días 24, 26, 28 y 29 de agosto. Cualquier de esas fechas representa, para Mía, una plataforma para dar un salto significativo en su carrera musical.
La solicitud no surge de la nada. Mía Rubín ha demostrado su admiración por la cantante española al interpretar su tema "La Perla" en su listening party y en programas de radio como Exa FM y La Caminera, además de compartir versiones en sus conciertos.
Hasta el momento no hay confirmación de que Rosalía haya respondido a la petición, pero la joven artista ha dejado claro que está dispuesta a trabajar y a buscar apoyo de su público para que su sueño se haga realidad.