Mía Rubín lanza un reto a Rosalía: quiere abrir su concierto en el Palacio de los Deportes

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La hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín utilizó sus redes sociales para solicitar a la cantante española que la incluya como telonera en alguna de sus fechas en México. La joven artista explicó que tomó la iniciativa porque “nadie le va a entregar esa oportunidad”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 01:03 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 01:36 PM.