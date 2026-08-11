Ashley Callingbull arremete contra Miss Universo Canadá por apropiación cultural en sus trajes

En la ceremonia de trajes nacionales del certamen Miss Universo Canadá, la exreina Ashley Callingbull, primera mujer indígena de las Primeras Naciones en obtener el título en 2024, tomó el micrófono para denunciar la apropiación cultural de dos vestuarios presentados por las concursantes Karisa Haverkamp y Jasleen Kaily.
Callingbull, originaria de la Nación Cree de Enoch, Alberta, expresó su consternación ante el público y los organizadores: “Se me cayó la mandíbula al suelo. Esto no puede ser real. No podía creer que esto estuviera pasando. ¿Quién permitió esto en el escenario? Nada tradicional o sagrado debería estar permitido. Estaba muy, muy molesta”.
Los trajes en cuestión fueron:
Las concursantes involucradas emitieron disculpas públicas en Instagram. Haverkamp admitió que su traje “causó dolor y ofensa a la comunidad indígena”, mientras que Kaily aclaró que su intención era “reconocer y celebrar a uno de los Primeros Pueblos de Canadá”.
El equipo organizador difundió un comunicado en el que reconoció que “si algún traje causó ofensa, daño o malentendido, nunca fue nuestra intención” y anunció la elaboración de una guía con pautas claras para futuros certámenes.
A pesar de la polémica, la gala continuó y, el 8 de agosto, Aslihan Morali, modelo y actriz de origen turco residente en Ontario, fue coronada Miss Canadá 2026. Morali representará al país en Miss Universo 2026, que se celebrará en Puerto Rico en noviembre.