Ashley Callingbull arremete contra Miss Universo Canadá por apropiación cultural en sus trajes

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Ashley Callingbull, primera Miss Universo Canadá indígena, interrumpió la gala del 4 de agosto en Windsor para señalar la apropiación cultural de trajes de dos concursantes, generando disculpas y la promesa de nuevas directrices para futuros certámenes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 12:36 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 12:46 PM.