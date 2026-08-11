Muere influencer colombiana de 17 años junto a su madre y abuela en accidente de helicóptero

La influencer colombiana Sofía Murillo, de 17 años, falleció junto a su madre, Wendy Manrique Cubillos, y su abuela, Lida Rocío Cubillos, en un accidente de helicóptero ocurrido el 8 de agosto. El piloto, Alessandro Rocha, también perdió la vida.
El accidente tuvo lugar cerca del mirador Vista Chinesa, en una zona boscosa de difícil acceso. La aeronave, operada por la empresa Voos Rio Panorâmico, se incendió al impactar, lo que dificultó la labor de los bomberos y de los equipos militares que acudieron al sitio.
Según informó la Cancillería colombiana, el Consulado de Colombia en Río de Janeiro está coordinando con las autoridades locales para adelantar las diligencias pertinentes y brindar apoyo a los familiares. La cónsul general Diana Páez explicó que Sofía se encontraba en la ciudad para celebrar los 15 años de una familiar.
El paquete turístico, que costó 4,400 reales (aproximadamente 14,640 pesos mexicanos), incluía un recorrido aéreo dividido en dos grupos de tres personas. El primer grupo, compuesto por Rocío, Wendy y Sofía, despegó de Jacarepaguá a las 10:40 a.m. El segundo grupo, formado por Víctor Manrique, su esposa Daniela Castañeda y su hija Laura, debía volar después.
Víctor Manrique, tío de la influencer, relató a O Globo que recibió el mensaje de su familia y, al no obtener respuesta, escuchó a los empleados hablar de un aterrizaje de emergencia. Fue entonces cuando se enteró del accidente a través de los medios.
El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) está analizando las causas del siniestro. El alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, solicitó a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) endurecer la regulación de los vuelos turísticos en helicóptero.
Según la cónsul, los cuerpos estaban "totalmente incinerados", lo que complica su identificación. Hasta el momento solo el piloto ha sido identificado. La Policía Civil realiza exámenes odontológicos y antropológicos en el Instituto Médico Legal (IML) para lograr la identificación de los restos. Víctor Manrique señaló que la falta de registros dentales dificulta el proceso y pidió que se consideren otros indicadores, como el color de las uñas y fotografías recientes.
Sofía Murillo era creadora de contenido de belleza y cuidado personal, con alrededor de 50,000 seguidores en Instagram y 209,000 en TikTok. Tres días antes del accidente, compartió en sus redes tutoriales de ejercicios para piernas y, el 27 de junio, publicó un recuento de su cumpleaños número 17.
El caso se suma a la serie de tragedias aéreas que han afectado a personalidades del mundo del entretenimiento en Brasil, como el fallecimiento del cantante Oliver Tree y el influencer Gaspi en un accidente similar ocurrido hace dos meses.