Muere influencer colombiana de 17 años junto a su madre y abuela en accidente de helicóptero

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Una adolescente de 17 años, su madre y su abuela murieron el 8 de agosto en un choque de helicóptero sobre la zona de Vista Chinesa, en Río de Janeiro. El piloto también perdió la vida y la identificación de los cuerpos se complica por la carbonización.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 12:32 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 12:44 PM.