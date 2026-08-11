Fallece Jon Cypher, icónico actor de “Cenicienta” y “Hill Street Blues”, a los 94 años

Jon Cypher, 94 años, falleció el 3 de agosto en su residencia de Central Point, Oregón. La información fue confirmada por su familia a The Hollywood Reporter. Hasta el momento no se ha divulgado la causa de su muerte.
Cypher alcanzó la fama nacional al interpretar al Príncipe Christopher junto a Julie Andrews en la transmisión en vivo y a color de Cenicienta de Rodgers y Hammerstein, emitida por CBS en marzo de 1957. El programa reunió a más de 107 millones de espectadores, equivalentes al 60 % de los hogares estadounidenses, convirtiéndose en un hito televisivo de la época.
Tras ese éxito, el actor consolidó una carrera que abarcó televisión, cine y teatro. En la pantalla chica destacó como el jefe de policía Fletcher Daniels en la aclamada serie Hill Street Blues, y participó en series como Major Dad, Dynasty, Knots Landing y Masters of the Universe. En cine, sus créditos incluyen papeles secundarios en producciones de los años 70 y 80.
En Broadway, Cypher debutó a finales de los años 50 y formó parte de montajes como The Night of the Iguana, Man of La Mancha (donde interpretó a Don Quijote), The Great White Hope y 1776. Su formación académica se dio en Erasmus Hall High School y Brooklyn College, de donde se graduó en 1953.
Jon Cypher nació el 13 de enero de 1932 en Nueva York. Su trayectoria, que se extendió por más de seis décadas, lo convirtió en un rostro familiar para varias generaciones de espectadores estadounidenses. Su partida deja un legado de versatilidad y profesionalismo que será recordado tanto en la televisión como en el teatro.