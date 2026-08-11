Fallece Jon Cypher, icónico actor de “Cenicienta” y “Hill Street Blues”, a los 94 años

...

El actor estadounidense Jon Cypher, recordado por su papel como el Príncipe Christopher en la histórica transmisión de “Cenicienta” (1957) y como el jefe de policía Fletcher Daniels en “Hill Street Blues”, murió el 3 de agosto en Central Point, Oregón. Su familia no ha revelado la causa del fallecimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 09:22 AM.