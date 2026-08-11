Natanael Cano y Gabito Ballesteros estrenan “Cherokee”, segunda colaboración en semanas

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El jueves 13 de agosto se lanza “Cherokee”, nuevo sencillo de Natanael Cano y Gabito Ballesteros que anticipa el álbum *Natanael Cano Vol. 1* y la gira Vol. 1 Tour. El teaser, publicado en Instagram, muestra escenas nocturnas al estilo “Tokyo Drift” y revela la fecha de estreno.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 06:59 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 02:07 PM.