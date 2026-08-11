Natanael Cano y Gabito Ballesteros estrenan “Cherokee”, segunda colaboración en semanas

Natanael Cano y Gabito Ballesteros lanzarán este jueves 13 de agosto el sencillo “Cherokee, su segunda colaboración en pocas semanas y primer adelanto del próximo álbum *Natanael Cano Vol. 1*, programado para el 27 de agosto de 2026.
El teaser oficial, publicado en la cuenta de Instagram de Cano con el mensaje “Y bien jalados compa Gabito ?”, muestra una serie de tomas nocturnas: tres hombres en una piscina, un automóvil deportivo blanco que emerge de un espacio cerrado y dos autos que realizan maniobras sobre una superficie oscura, generando humo al estilo de la saga Rápido y Furioso. La tarjeta final del video anuncia la palabra “CHEROKEE” acompañada de texto en japonés y la leyenda “THURSDAY 13 AUGUST”.
El fragmento de la letra que se escucha en el adelanto – “Dos patrullas por la cinco / pero nadie en figue brinco / si me falló mi compa / pensé que era hombre perdido” – anticipa el estilo narrativo del corrido tumbado que caracteriza a Cano.
“Cherokee” llega poco después de “Pa’ La Maña”, corrido tumbado que Cano grabó junto a Ballesteros y Adriel Favela, y que incorporó una tuba como elemento sonoro. Ese tema superó los 7 millones de reproducciones y acumuló más de 335 mil comentarios en redes sociales.
Ambas canciones formarán parte del álbum *Natanael Cano Vol. 1*, cuyo lanzamiento está previsto para el 27 de agosto de 2026 en plataformas digitales. El álbum precede a la gira Vol. 1 Tour, con dos presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 18 y 19 de septiembre. La primera fecha se agotó en horas, lo que llevó a la promotora Ocesa a anunciar una segunda función.
En 2024, Cano reunió a más de 65 mil asistentes en el mismo recinto durante el Tumbado Tour, concierto que marcó la primera presentación de un artista de corridos tumbados transmitida en vivo por Disney+ para América Latina.
Natanael Cano (Natanael Rubén Cano Monge), nacido el 27 de marzo de 2001 en Hermosillo, Sonora, se inició en la guitarra a los nueve años inspirado por Ariel Camacho y, a los 18, lanzó el álbum *Corridos Tumbados* con Rancho Humilde, consolidando el subgénero que fusiona regional mexicano y trap. Su colaboración con Bad Bunny en el remix de “Soy el Diablo” lo catapultó a la escena internacional.
Gabito Ballesteros (Gabriel Ballesteros Abril), nacido el 23 de julio de 1999 en Cumpas, Sonora, estudió guitarra desde los ocho años y tocó trompeta, violín y vihuela en un mariachi infantil. Tras concluir una licenciatura en Ingeniería Industrial en 2022, retomó la música gracias a su amistad con Cano y se incorporó a Los CT Records. En noviembre de 2022, la dupla, junto a Peso Pluma, lanzó “AMG”, que alcanzó el número uno en México y entró al Billboard Hot 100, marcando el debut de Ballesteros en esas listas.
En una conversación para Apple Music, Cano declaró: “Vienen los corridos fuertes otra vez, que le estamos dando otro empujón a lo que es la música mexicana”. Ballesteros respondió que el proyecto anticipa “mucho nuevo, muchas cosas que a lo mejor pensábamos que ya no estaba dando todo y que apenas, apenas se viene”.