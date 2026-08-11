Ninel Conde se ofrece como puente para reunir a Anahí y Dulce María en un dueto fuera de RBD

La actriz y cantante Ninel Conde declaró, en una entrevista exclusiva con Infobae México, que está dispuesta a intervenir para que Anahí y Dulce María graben una canción juntas fuera del marco de RBD. La declaración se produce en medio de la campaña de promoción de su docuserie Ninel Conde: Sin Filtro, que llegará a ViX el próximo 14 de agosto.
Mientras tanto, la expectativa se mantiene viva y la promoción de la docuserie continúa, con la esperanza de que, en algún momento, los “Anyfans” y “Dulcetes” puedan escuchar el tan anhelado dueto.