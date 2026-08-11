Ninel Conde se ofrece como puente para reunir a Anahí y Dulce María en un dueto fuera de RBD

...

En entrevista exclusiva con Infobae México, Ninel Conde manifestó su disposición a colaborar y facilitar una canción inédita entre Anahí y Dulce María, mientras promociona su docuserie “Ninel Conde: Sin Filtro”, que se estrena el 14 de agosto de 2026 en ViX.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/08/2026 05:20 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 02:48 PM.