Ronda Bogotá celebra 50 años de trayectoria con una noche de cumbia en la Terraza Sultán

Ronda Bogotá dio el banderazo de salida a la celebración de sus 50 años de trayectoria con una noche de cumbia en la Terraza Sultán, justo después del juego de los Sultanes de Monterrey. La agrupación, que mantiene viva la memoria del legendario Celso Piña, subió al escenario al filo de la medianoche y abrió la fiesta con “Cumbia para bailadores”, tema que marcó el inicio de una velada llena de baile y nostalgia.
El concierto, que coincidió con el aniversario de cinco décadas desde su fundación, recordó al llamado “Rebelde del Acordeón” y a sus músicos, quienes siguen llevando alegría a distintas generaciones. Entre los temas interpretados se encontraban clásicos como “La cumbia sampuesana”, “Como el viento”, “Gitana” y “Los gavilanes”, que pusieron a cantar y bailar a los presentes.
Rubén Piña, vocalista de la agrupación, destacó el alcance mundial de “Los caminos de la vida”, una de las canciones más emblemáticas del vallenato, antes de interpretarla en vivo. La celebración también contó con la presencia de Celso de la Porra, figura representativa de los Sultanes de Monterrey, quien fue invitado por su parecido con el fallecido cantante y no pudo faltar al evento.
Para cerrar la noche, Ronda Bogotá ofreció dos de las canciones más solicitadas del público: “Cumbia poder” y “Macondo”. Con ellas, la agrupación concluyó una presentación marcada por el baile, el recuerdo de Celso Piña y la reafirmación de su legado musical en México.