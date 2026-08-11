Ronda Bogotá celebra 50 años de trayectoria con una noche de cumbia en la Terraza Sultán

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La agrupación Ronda Bogotá marcó medio siglo de historia con un concierto‑fiesta en la Terraza Sultán, donde rindió homenaje a Celso Piña y deleitó al público con sus mayores éxitos tras el juego de los Sultanes de Monterrey.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 04:58 PM.
En Espectáculos y editada el 11/08/2026 01:58 PM.